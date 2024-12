Doom The Dark Ages: Releasezeitraum des Shooters eingegrenzt – Gerücht

Bislang wissen wir nur, dass "Doom: The Dark Ages" 2025 erscheinen wird. Geht es nach dem Xbox-Insider "extas1s", dann dürfen wir in der ersten Jahreshälfte mit dem Release des Shooters rechnen.

Mit „Doom: The Dark Ages“ kündigten Bethesda Softworks und id Software im Juni den neuesten Ableger der legendären Shooter-Reihe für die Konsolen sowie den PC an.

„Doom: The Dark Ages“ versteht sich laut offiziellen Angaben als ein Prequel zur Reihe und soll 2025 erscheinen. Konkreter wurden die Verantwortlichen bezüglich des Releasezeitraums noch nicht. Hier sprang mit „extas1s“ ein bekannter Xbox-Insider in die Bresche, der mit seinen Angaben in der Vergangenheit des Öfteren richtig lag.

Laut dem Insider wird „Doom: The Dark Ages“ im Rahmen der nächsten „Xbox Developer Direct“, die im Januar stattfinden soll, ausführlich präsentiert. Weiter gibt „extas1s“ an, dass der Shooter für eine Veröffentlichung im Mai 2025 vorgesehen ist.

Darum verzichtet Microsoft auf eine Xbox-Exklusivität

Bereits in der offiziellen Ankündigung wies Microsoft darauf hin, dass es sich bei „Doom: The Dark Ages“ um einen Multiplattform-Titel handelt, der auch für die PS5 erscheint.

Laut Xbox-Boss Phil Spencer traf man diese Entscheidung, da es sich bei „Doom“ um eine Shooter-Serie mit einer langen Multiplattform-Geschichte handelt.

Da Microsoft die bestehenden Communitys auf den unterschiedlichen Plattformen respektieren und „Doom: The Dark Ages“ möglichst vielen Spielern zugänglich machen möchte, war die Frage nach einem möglichen Multiplattform-Release laut id Softwares Studio Director Marty Stratton schnell geklärt.

„Doom ist definitiv eines dieser Franchises, das auf so vielen Plattformen lief“, ergänzte Spencer. „Ich finde, dass es ein Franchise ist, das jeder spielen sollte. Als ich mich vor ein paar Jahren mit Marty zusammensetzte, fragte ich ihn, was er machen wolle. Und er sagte, er wolle es auf allen Plattformen verkaufen. So einfach ist das.“

Langsamere Action und eine Ursprungsgeschichte

Im Vergleich mit den letzten beiden Titeln wird die Action in „Doom: The Dark Ages“ etwas langsamer ausfallen. Den gegnerischen Projektilen auszuweichen, soll im Prequel hingegen eine noch wichtigere Rolle spielen. Aus diesem Grund bewegen sich die Geschosse eurer Gegner dieses Mal langsamer, damit ihr mehr Zeit zum Ausweichen habt.

Laut id Software dürfen sich die Spieler in „Doom: The Dark Ages“ auf eine Ursprungsgeschichte in einem mittelalterlichen Setting einstellen, in der unter anderem die Hintergründe des Doom-Slayers beleuchtet werden.

„Kämpfe im Mittelalter gegen Dämonenbataillone, die aus brandneuen Bedrohungen und altbekannten Feinden bestehen. Bezwinge ihre bösartigen Kräfte mit harten Shooter-Kämpfen in einer heroischen Geschichte epischen Ausmaßes“, so id Software.

„Doom: The Dark Ages“ erscheint 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

