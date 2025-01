PS5: Die häufigsten Vorbestellungen im PS Store

Die häufigsten Vorbestellungen im PS Store: Zum Start der neuen Woche verraten wir euch anhand unserer Übersicht wie gewohnt, welche kommenden Titel bei den Spielern derzeit am gefragtesten sind und am meisten vorbestellt werden.

Neue Woche, neue Übersicht über die Vorbestellungen im PlayStation Store: Auch in der zweiten Woche des neuen Jahres wollen wir euch wieder einen Überblick darüber gewähren, welche Spiele aktuell am häufigsten im digitalen Warenkorb lande. Dabei tummeln sich dieses Mal fast ausschließlich PS5-Titel in den Top 20.

Monster Hunter Wilds weiterhin am gefragtesten

Auch im neuen Jahr steht Capcoms Ende Februar erscheinende Monsterhatz „Monster Hunter: Wilds“ nach wie vor an der Spitze der Vorbesteller-Charts im PSN. Dabei belegt die knapp 120 Euro teure Premium-Deluxe Edition auch weiterhin den ersten Platz, die im Vergleich zur Standardfassung einige Extras mit sich bringt.

Ebenfalls im Februar steht „Kingdom Come: Deliverance 2“ an, welches die Spieler ein weiteres Mal ins graue Mittelalter schicken wird. Und auch hier sind die Fans offenbar bereit, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. So rangiert die 89,99 Euro teuro Gold-Edition des Rollenspiels auf dem dritten Platz.

Komplettiert werden die oberen Ränge durch „Sniper Elite: Resistance“, welches bereits ab dem 30. Januar 2025 erhältlich sein wird. Der nächste Teil der beliebten Shooter-Reihe verspricht erneut taktische Gefechte, während die Handlung – die parallel zu „Sniper Elite 5“ spielt – ein weiteres Mal nach Frankreich führt.

Nach wie vor gefragt sind außerdem die Remastered-Versionen von „Tomb Raider 4-6“, bei denen PS-Plus-Mitglieder noch bis zum Release am 14. Februar zehn Prozent sparen können. Einige Plätze gut machen konnte zudem „Dynasty Warriors: Origins“, welches die Spieler bereits ab dem 17. Januar 2025 in riesige Massenschlachten kämpfen lassen wird. Interessenten können vor dem Kauf auch noch eine Demo ausprobieren:

In der unteren Hälfte der aktuellen Vorbesteller-Charts tummeln sich die 129,99 Euro teure Gründer-Edition von „Sid Meier’s Civilization VII“, „Like A Dragon: Piraten Yakuza in Hawaii“ in der Deluxe-Edition oder das Remaster des Japano-Rollenspiels. „Tales of Graces f“.

Neu eingestiegen ist hingegen das düstere Dark-Fantasy-Metroidvania „Ender Magnolia: Bloom in the Mist“, welches der Nachfolger des Überraschungshits „Ender Lilies: Quietus of the Knights“ ist und erneut einen außergewöhnlichen Grafikstil bietet. Bis zum Release am 22. Januar 2025 können PS-Plus-Nutzer noch 10 Prozent sparen.

Die Top 20 der häufigsten Vorbestellungen im PlayStation Store:

Monster Hunter Wilds Premium Deluxe Edition (119,99 Euro) Monster Hunter Wilds (79,99 Euro) Kingdom Come Deliverance 2 Gold Edition (89,99 Euro) Sniper Elite Resistance Deluxe Edition (89,99 Euro) Dynasty Warriors Origins (79,99 Euro) Sniper Elite Resistance (59,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 Gründer Edition (129,99 Euro) Monster Hunter Wilds Deluxe Edition (99,99 Euro) Tomb Raider 4-6 Remastered (29,99 Euro) Kingdom Come Deliverance 2 (69,99 Euro) Dynasty Warriors Origins Digital Deluxe Edition (94,99 Euro) Tales of Graces f Remastered Deluxe Edition (59,99 Euro) Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition (74,99 Euro) Ambulance Life A Paramedic Simulator (39,99 Euro) Bleach Rebirth of Souls Ultimate Edition (109,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 Deluxe Edition (99,99 Euro) Synduality Echo of Ada Ultimate Edition (99,99 Euro) Tales of Graces f Remastered (39,99 Euro) The First Berserker Khazan Deluxe Edition (69,99 Euro) Ender Magnolia Bloom in the Mist (24,99 Euro)

Wie immer gilt zu beachten, dass die aktuellen Vorbesteller-Charts im PlayStation Store nur ein ungefährer Indikator sind und nichts über den endgültigen Erfolg der Spiele aussagen. Darüber werden schließlich die kommenden Verkaufscharts Aufschluss gewähren. Und falls ihr noch ein paar ältere Titel nachholen wollt, empfehlen wir einen Blick auf die umfangreichen Januar-Angebote im PS Store, die erst kürzlich um weitere Rabatte ergänzt wurden.

