80 Prozent Rabatt:  Sherlock Holmes’ Lovecraft-Abenteuer für PS5 zum Bestpreis

Der Januar Sale im PlayStation Store läuft auf Hochtouren, Tausende PS5- und PS4-Spiele werden momentan vergünstigt angeboten. Einige davon sind mit 80 Prozent Preisnachlass besonders stark rabattiert, so auch das Detektiv-Adventure „Sherlock Holmes The Awakened“.

Wer im Besitz einer PS5 oder PS4 ist und sich für Detektivgeschichten interessiert, der sollte nun aufmerksam die Ohren spitzen. Im Rahmen des laufenden Januar Sales im PlayStation Store gibt es nämlich ein interessantes Sherlock-Holmes-Abenteuer so günstig wie nie zuvor.

Die Rede ist von der Neuauflage des Frogware-Klassikers „Sherlock Holmes The Awakened“, der ursprünglich 2006 veröffentlicht wurde. An dem Remake mit moderner Optik hängt derzeit ein Rabattschild von 80 Prozent. Somit werden von den ursprünglichen 39,99 Euro nur noch 7,99 Euro fällig. Allerdings müsst ihr bis zum 18. Januar um 0.59 Uhr handeln, ansonsten verfällt das Angebot.

Wer übrigens generell in Stöberlaune ist, der findet in unserem Artikel über die Erweiterung des Januar Sales im PlayStation Store viele Möglichkeiten. Es lohnt sich, da neben „Sherlock Holmes The Awakened“ noch weitere PS5- und PS4-Spiele stark reduziert sind.

Holmes meets Lovescraft

Was „Sherlock Holmes The Awakened“ deutlich von seinen Artgenossen abhebt, sind die Geschichte und das für die Serie ungewöhnliche Setting. So kombiniert das 2023 erschienene Remake typische Holmes-Motive mit Elementen aus H.P. Lovecrafts Cthulhu-Mythos.

Entsprechend düster geht es zur Sache, wenn Holmes und Watson hier einer Serie von Entführungen nachgehen, die sie irgendwann auf die Spur einer gefährlichen Sekte führt. Die hat mit der Beschwörung eines uralten Gotts nichts Gutes im Sinn – und weil die Neuinterpretation ihre Lovecraft-Elemente deutlich hervorhebt, gestalten sich die Ermittlungen der Protagonisten umso gruseliger.

Gameplay-Szenen aus „Sherlock Holmes The Awakened“:

Das Remake von „Sherlock Holmes The Awakened“ bietet außerdem zusätzliche Szenen und Dialoge, die die Beziehung zwischen Holmes und Watson vertiefen. Präsentiert wird das Ganze von professionellen Synchronsprechern sowie einer vollständig neuen Musikuntermalung. Neben den PlayStation-Versionen sind auch Fassungen des Spiels für Xbox Series X/S/One, Switch und PC erhältlich.

