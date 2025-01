CES 2025: Erster Drittanbieter-Handheld mit SteamOS enthüllt

Auf der CES 2025 stellte Lenovo den Legion Go S vor, der als erster Handheld von einem Drittanbieter mit SteamOS erscheint. Käufer können hier zwischen Versionen des Geräts mit SteamOS oder Windows 11 wählen.

Wie im Rahmen der diesjährigen CES bekannt wurde, bringt Lenovo mit dem Legion Go S den ersten Drittanbieter-Handheld auf den Markt, der SteamOS verwendet. Damit tragen Valves Bemühungen, das hauseigene Betriebssystem als Alternative zu Windows 11 zu etablieren, weitere Früchte.

Hersteller Lenovo bietet den Handheld in zwei Versionen an: Neben der erwähnten Variante mit dem Linux-basierten System aus dem Hause Valve existiert noch eine Windows-11-Fassung.

Ein Gerät, zwei Versionen

Die Variante des Go S mit SteamOS ist speziell für Nutzer gedacht, die in erster Linie das Steam-Ökosystem nutzen möchten. Dabei ist das native Betriebssystem des Steam Deck für den Einsatz auf Handheld-Geräten optimiert. Es bietet grundlegende Unterstützung für die meisten Steam-Spiele und legt den Fokus auf die Steuerung per Controller.

Dagegen richtet sich die Windows-Version an Nutzer, die neben Spielen auch andere Anwendungen und Dienste nutzen möchten. Beide Geräte bieten ein 8-Zoll-LCD-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln und variabler Bildwiederholrate (VRR) bis zu 120 Hz. Im Inneren der Basisversion arbeitet eine AMD Ryzen Z1 Extreme CPU, die höherwertige Ausgabe verwendet einen AMD-Ryzen-Z2-Go-Prozessor.

Die SteamOS-Version des Legion Go S wird im Mai 2025 für 499,99 US-Dollar erhältlich sein. Die Windows 11-Version erscheint bereits im Januar in zwei Varianten:

32 GB RAM und 1 TB SSD für 729,99 US-Dollar

16 GB RAM und 1 TB SSD für 599,99 US-Dollar (erst ab Mai verfügbar)

Microsoft reagiert auf wachsende Handheld-Nachfrage

Gleichzeitig beabsichtigt Microsoft, sein Windows-11-Betriebssystem stärker an mobile Gaming-Geräte anzupassen. Laut Jason Ronald, Vice President bei Microsoft, soll die neue Benutzeroberfläche mehr auf Gaming ausgerichtet sein und eine nahtlose Integration von Xbox- und Windows-Funktionen bieten.

Und noch ein Handheld:

Ziel der Maßnahme ist, das klassische Desktop-Design zu vermeiden und stattdessen das „Xbox-Erlebnis“ auf Handhelds zu übertragen. Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, hat übrigens bestätigt, dass Microsoft an Prototypen eines eigenen Xbox-Handhelds arbeitet. Allerdings sei die Markteinführung erst in einigen Jahren zu erwarten.

