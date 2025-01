FF 7 Rebirth, Astro Bot und Indiana Jones: Die nächsten Awards winken – Nominierungen bekannt

In diesem Monat werden die jährlichen New York Game Awards verliehen - mittlerweile zum vierzehnten Mal. Nun wurden die Nominierungen offiziell bekannt gegeben und vor allem „Astro Bot“, „Final Fantasy 7: Rebirth“ und „Indiana Jones und der Große Kreis“ haben gute Chance, einen Preis zu gewinnen.

Zum mittlerweile 14. Mal werden noch diesen Monat die New York Game Awards verliehen. Veranstaltet wird die Preisverleihung von der gemeinnützigen Organisation New York Videogame Critics Circle, die einen besonderen Wert auf eine möglichst breite Palette an Computer- und Videospielen legen. Aus diesem Grund gibt es neben den gewöhnlichen Kategorien wie „Spiel des Jahres“ auch einige einzigartige Auszeichnungen. Nun wurden die Nominierten für die NYGA 2025 offiziell bekannt gegeben.

Nominierungen der NYGA 2025

Verliehen werden die New York Game Awards 2025 am 21. Januar im SVA Theatre in Manhattan, New York. Präsident und Gründer des NYVGCC Harold Goldberg blickt der Preisverleihung bereits freudig entgegen: „2024 war ein weiteres herausragendes Jahr für Videospiele und wir freuen uns sehr, diese atemberaubenden Projekte bei den 14. New York Game Awards am 21. Januar würdigen zu können.“

Weiter heißt es: „Unser Team aus Journalisten, Praktikanten und Freiwilligen bei NYVGCC freut sich darauf, die vielen talentierten Menschen, die in der Videospielbranche arbeiten, zu empfangen und zu ehren. Holen Sie sich Ihre Tickets und erleben Sie mit uns eine wirklich besondere Preisverleihung!“

Die Nominierten der NYGA 2025 in der Übersicht:

Big Apple Award for Best Game of the Year

Balatro

Final Fantasy 7: Rebirth

Astro Bot

UFO 50

1000xResist

Indiana Jones und der Große Kreis

Metaphor: ReFantazio

EA Sports College Football 25

Off Broadway Award for Best Indie Game

Tales of Kenzera: ZAU

Lorelei and the Laser Eyes

Balatro

I Am Your Beast

UFO 50

1000xResist

Thank Goodness You’re Here!

Neva

Herman Melville Award for Best Writing in a Game

Harold Halibut

Metaphor: ReFantazio

1000xResist

Life is Strange: Double Exposure

Phoenix Springs

Indiana Jones und der Große Kreis

Statue of Liberty Award for Best World

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Tales of Kenzera: ZAU

Final Fantasy 7: Rebirth

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Astro Bot

Indiana Jones und der Große Kreis

S.T.A.L.K.E.R 2 Heart of Chornobyl

Tin Pan Alley Award for Best Music in a Game

Astro Bot

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Life is Strange: Double Exposure

Arco

Black Myth: Wukong

1000xResist

Great White Way Award for Best Acting in a Game

Abubakar Salim als Zao, Zuberi und Griot Echo in Tales of Kenzera: ZAU

John Eric Bentley als Barrett in Final Fantasy 7: Rebirth

Hannah Telle als Max Caulfield in Life is Strange: Double Exposure

Melina Juergens as Senua in Senua’s Saga: Hellblade 2

Troy Baker als Indiana Jones in Indiana Jones und der Große Kreis

Humberly González als Kay in Star Wars Outlaws

Coney Island Dreamland Award for Best AR/VR Game

Trasher

Batman: Arkham Shadow

Umurangi Generation VR

Skydance’s Behemoth

Silent Slayer: Vault of the Vampire

Shattered

Central Park Children’s Zoo Award for Best Kids Game

Astro Bot

Super Mario Party Jamboree

Little Kitty, Big City

Sonic X Shadow Generations

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

A-Train Award for Best Mobile Game

Rabbis: Legends of the Multiverse

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Ex Astris

Pokémon Trading Card Game Pocket

Freedom Tower Award for Best Remake

Soul Reaver 1 & 2 Remastered

Silent Hill 2 Remake

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor

Final Fantasy 7: Rebirth

Age of Mythology Retold

Persona 3: Reload

Chumley’s Speakeasy Award for Best Hidden Gem

Ultras

Vampire Therapist

Llamasoft: The Jeff Minter Story

Mars After Midnight

Starstruck: Hands of Time

NYC GWB Award for Best DLC

Alan Wake 2: Night Springs und Lake House

Prince of Persia: The Lost Crown – Mask of Darkness

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Remnant 2: The Dark Horizon

Splatoon 3: Side Oder

Diablo 4: Vessel of Hatred

Knickerbocker Award for Best Games Journalism

Duncan Fyfe

Alexis Ong

Grant Stoner

Mason Andrew Hamberlin

Edwin Evans-Thirlwell

Simone De Rochefort & Clayton Ashley

Astro Bot, FF7 Rebirth und Indiana Jones mit den besten Chancen

Ein Blick auf die Nominierungen zeigt: mit jeweils vier Nominierungen haben sowohl „Astro Bot“ als auch „Final Fantasy 7: Rebirth“ und „Indiana Jones und der Große Kreis“ die besten Chancen, einen Preis einzuheimsen. Sollte es „Astro Bot“ gelingen, weitere Awards zu gewinnen, könnte der PS5-Plattformer seine Erfolgsserie fortsetzen. So gilt „Astro Bot“ bereits als das meist ausgezeichnete Spiel des Jahres 2024:

Gewählt werden die Preisträger des New York Game Awards von einer sorgfältig ausgewählten Jury, die sich aus einer Vielzahl von Experten zusammensetzt. Darunter befinden sich unter anderem Spieleentwickler, Journalisten und andere Vertreter der Spieleindustrie. Im letzten Jahr konnte sich „Baldur’s Gate 3“ den Big Apple Award sichern und somit auch die Auszeichnung zum Spiel des Jahres.

