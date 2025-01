Astro Bot: PS5-Plattformer mit den meisten Auszeichnungen im Jahr 2024 

Mit „Astro Bot“ lieferten Sony und Team Asobi im letzten Jahr einen echten Erfolg ab. So wurde das Jump & Run im Rahmen der Game Awards 2024 unter anderem auch als Spiel des Jahres ausgezeichnet, was sogar die Entwickler schockierte. Dabei blieb es nicht nur beim „Game of the Year“-Award für „Astro Bot“: Wie eine Statistik nun zeigt, konnte der Plattformer im Jahr 2024 die meisten Auszeichnungen aller Videospiele einheimsen und im Genre der Jump & Runs sogar den bisherigen Spitzenreiter „It Takes Two“ übertrumpfen.

Astro Bot mit 104 Auszeichnungen im Jahr 2024

Wie TheGamer berichtet, geht die entsprechende Statistik auf eine Webseite zurück, die bislang sämtliche Auszeichnungen aller „Game of the Year“-Preisträger seit dem Jahr 2013 zusammengetragen hat. Demnach konnte „Astro Bot“ bisher 104 Auszeichnungen gewinnen, während die Zahl in Zukunft auch noch weiter steigen könnte. Damit ist der PS5-Plattformer im Jahr 2024 das Videospiel mit den meisten Preisen.

Allerdings konnte „Astro Bot“ nicht den bisherigen Rekordhalter schlagen: „Elden Ring“ wurde im Jahr 2022 als „Game of the Year“ ausgezeichnet und konnte seit dem insgesamt 599 Awards anhäufen. Dafür ist „Astro Bot“ aber im Genre der Jump & Runs der neue Spitzenreiter. Zuvor war der Koop-Plattformer „It Takes Two“ von Entwickler Hazelight Studios und Electronic Arts das erfolgreichste Jump & Run mit 88 Auszeichnungen.

Es gilt jedoch nicht zu vergessen, dass die Statistik aktuell nur bis zum Jahr 2013 zurückreicht und sich lediglich auf die Preisträger der Game Awards von Geoff Keighley beschränkt. Die Kollegen von TheGamer haben dementsprechend das erfolgreiche „Super Mario Odyssey“ als Vergleich herangezogen, welches aber nur auf 37 Auszeichnungen kommt. Und auch das 2010 veröffentlichte „Super Mario Galaxy 2“ kann trotz mehrerer „Game of the Year“-Awards nicht mit den gewonnenen Preisen von „Astro Bot“ mithalten.

Für Team Asobi stand der Erfolg nie im Vordergrund

Letztendlich sind all die Preise und Statistiken nur nette Zahlen-Spielereien. Für Entwickler Team Asobi stand der mögliche Erfolg während der Entwicklung von „Astro Bot“ laut eigenen Aussagen jedenfalls nie im Vordergrund. Stattdessen stand immer nur die Freude des Spielens im Mittelpunkt. Dieser Ansatz sei laut Asobi letztendlich auch der Grund, weshalb „Astro Bot“ so erfolgreich wurde.

Neben den Auszeichnungen entwickelte sich „Astro Bot“ aber auch zu einem finanziellen Erfolg, obwohl Jump & Runs mittlerweile eher zu den Nischengenres gehören. So konnte sich das Spiel bereits in den ersten Wochen nach der Veröffentlichung mehr als 1,5 Millionen Mal verkaufen. Sony gab außerdem bekannt, dass 37 Prozent der verkauften Einheiten auf „neue Spieler“ zurückfielen, die „in den letzten zwei Jahren keinen anderen First-Party-Titel“ erwarben.

