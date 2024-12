Astro Bot: Entwickler hatten selbst nicht mit „Game of the Year“-Award gerechnet

2024 war für Sony kein einfaches Jahr, vor allem im Hinblick auf plattformexklusive System-Seller. Am Ende aber hielt ein kleiner Roboter die PlayStation-Fahne oben und „Astro Bot“ wurde zum erfolgreichsten PS5-Titel des Jahres. Das zeigten nicht nur die positiven Kritiken und begeisterte Spieler, sondern auch jede Menge Auszeichnungen, die das Jump & Run einheimsen konnte. Das „Astro Bot“ aber auch zum Spiel des Jahres gekürt wird, hat selbst Entwickler Team Asobi überrascht.

Auszeichnung zum Spiel des Jahres schockierte Entwickler

So konnte „Astro Bot“ im Rahmen der Game Awards 2024 gleich vier Kategorien für sich entscheiden: beste Game-Direction, bestes Action-/Abenteuer-Spiel und bestes Familienspiel. Die Krönung bildete schließlich der „Game of the Year“-Award und somit die Auszeichnung als bestes Spiel des Jahres. In einem Interview mit der japanischen Famitsu (via Twisted Voxel) haben die Entwickler von Team Asobi nun verraten, dass sie selbst nicht damit gerechnet hatten.

Das „Astro Bot“ zum Spiel des Jahres gewählt werden könnte, realisierte Game-Director Nicolas Doucet erst, als man die Auszeichnung für die beste Game-Director in Empfang nahm. Wie er verriet, begann er daraufhin Notizen auf seinem Smartphone zu machen und sich eine mögliche Dankesrede auszudenken. Doch als „Astro Bot“ schließlich als Sieger des „Game of the Year“-Awards feststand, sah er nur noch die überraschten Gesichter der mitgereisten Asobi-Mitarbeiter und war selbst so geschockt, dass er sich kaum noch an die letzten Momente der Preisverleihung oder an seine Rede erinnern konnte.

Während der Entwicklung dachte man nie an Preise

Obwohl sich Team Asobi sehr über die Auszeichnungen freute, dachte man während der Entwicklung nie daran, Preise mit „Astro Bot“ zu gewinnen. Wie der leitende Sound-Designer Junko Sano erzählte, stand immer nur die Freude des Spielens im Mittelpunkt. Und auch Hiroaki Yatoku, der verantwortliche Game-Designer, sagte, dass man bei den Arbeiten an „Astro Bot“ niemals an Auszeichnungen dachte. Das sei seiner Meinung nach auch der Grund, weshalb das Spiel am Ende so erfolgreich war.

Doch nicht nur die mitgereisten Entwickler von Asobi freuten sich über Anerkennung die „Astro Bot“ erhielt. Die in Japan verbliebenen Mitarbeiter versammelten sich in der Firma, verfolgten die Preisverleihung via Live-Stream und waren überglücklich, als man zum Spiel des Jahres gekürt wurde. Yatoku verriet, dass ihm dieser Moment sogar noch mehr Freude bereitete, als der Gewinn des Awards. Den entsprechenden Moment sah er sich als Video bereits mehrfach an.

