Astro Bot: Der erfolgreichste 3D-Plattformer jenseits von Mario seit zehn Jahren

Nach der Veröffentlichung hat sich „Astro Bot“ als fester Bestandteil der Top-3D-Plattformer etabliert. In den Verkaufscharts rangiert der Titel von Team Asobi in der Regel unter den Top-5. Auch in Europa zeigt das Spiel Erfolge, die innerhalb des Genres bemerkenswert sind.

Es bedeutet nichts, meint ein X-User

Christopher Dring von GamesIndustry.biz kommentierte die europäischen Verkaufscharts auf der Plattform X (ehemals Twitter) in dieser Woche wie folgt: “Die Verkäufe von Astro Bot sind 34 Prozent höher als die von Sonic Frontiers und 52 Prozent höher als die von Crash 4″, was einen Follower zu einer hämischen Bemerkung hinreißen ließ.

„Das ist doch nicht anstrebsam! Sonic hat ungefähr 200.000 Verkäufe erzielt. Das zu übertreffen bedeutet absolut nichts…“, lautete der Kommentar.

Dring ließ daraufhin eine Aussage folgen, die den Erfolg von “Astro Bot” noch einmal deutlicher macht: “Allein in Europa hat es mehr als das erreicht”, so der Journalist, der ebenso darauf hinwies, dass “Astro Bot” nur auf dem Markt erfolgreich sein kann, auf dem es sich befindet, sodass innerhalb des Genres geschaut werden muss.

“Astro Bot hat sich besser geschlagen als praktisch jedes neue 3D-Plattformspiel der letzten 10 Jahre (abgesehen von Mario). Sein wahrer Erfolg wird sich erst in einigen Jahren zeigen, aber es war ein starker Start für das Genre”, so Dring weiter.

Ein weiterer Nutzer, der die anfangs erwähnte Bemerkung adressierte, legte nach: „Chris, kümmere dich nicht um diese Spinner, es ist sinnlos.“

In unserem Test zu “Astro Bot” können Interessenten noch einmal nachlesen, was den Titel so besonders macht. Und auch Download-Inhalte sind im Anmarsch:

Xbox-Konsolen spielen in Europa eine immer geringere Rolle

Unter dem ursprünglichen Tweet von Dring zu den Europa-Charts wurde auch die Performance der Xbox diskutiert. Im September kam es zu einem erheblichen Rückgang der Verkäufe um 58 Prozent.

Ein Auslöser ist der Launch von “Starfield” im September des vergangenen Jahres. Einen solchen Faktor gab es in diesem Jahr nicht. Allerdings wies ein Follower darauf hin, dass die Xbox Series X/S-Konsolen auch im September 2023 verglichen mit dem Vorjahr einen deutlichen Rückgang von 35 Prozent hatten. Wir berichteten:

Daraufhin entgegnete Dring: “Stell dir vor, es hätte Starfield damals nicht gegeben.“ Der Rückgang wäre demnach im vergangenen Jahr erheblicher gewesen.

Und nachdem die Frage aufgekommen war, ob Microsoft in Europa überhaupt noch bestrebt ist, die Xbox zu vermarkten, äußerte der Journalist: “Die Chancen für Xbox liegen in Europa vor allem bei PC und Mobilgeräten.”

