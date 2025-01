Astro Bot: Funktionen des DualSense-Controllers inspirierten die Power-Ups

„Astro Bot“ bot seinen Spielern ein abwechslungsreiches Erlebnis, was unter anderem auch auf die innovativen Power-Ups des Jump & Runs zurückzuführen ist. Wie Entwickler Team Asobi nun in einem Interview verraten hat, ließ man sich dafür auch von den Funktionen des DualSense-Controllers inspirieren.

„Astro Bot“ wurde 2024 im Rahmen der Game Awards zum Spiel des Jahres gekürt. Aber auch andernorts konnte das PS5-exklusive Jump & Run zahlreiche Auszeichnungen abstauben. Das nahm das japanische Videospiel-Magazin Famitsu zum Anlass, um die verantwortlichen Entwickler von Team Asobi im Zuge eines Interviews ins Rampenlicht zu rücken.

Dabei gewährten die Macher unter anderem auch weitere Einblicke in die Entwicklung von „Astro Bot“ und verrieten, wie die zahlreichen Ideen für die Power-Ups im Spiel zustande kamen. Wie sich herausstellte, spielte vor allem der DualSense-Controller der PlayStation 5 eine entscheidende Rolle.

Entwickler gewähren Einblicke in Entstehungsprozess

Hiroaki Yatoku, der leitende Game Designer von „Astro Bot“, erzählte im Gespräch (via MP1ST), dass ein gemeinsamer Brainstorming-Prozess des gesamten Teams während der Entwicklung an erster Stelle stand. Was die Power-Ups betrifft, waren vor allem zwei Dinge wichtig: Die Fähigkeiten im Spiel sollten das Gameplay verbessern und die Sprungmechaniken ergänzen. Für viele Ideen sorgten aber auch die Funktionen des DualSense-Controllers, mit denen sich das Team intensiv auseinandergesetzt hat.

Auch Game Director Nicolas Doucet erklärte: „Es gibt zwei Wege, Ideen für Power-Ups zu entwickeln. Der erste sind Power-Ups, die zu einem Jump-&-Run-Spiel passen, wie der Bulldog-Booster, die Twin-Frog-Handschuhe und die Chicken-Rakete. Diese Aktionen könnten an sich üblich sein, aber durch die Kombination mit dem DualSense-Controller denke ich, dass wir ein frisches Spielerlebnis geschaffen haben.“

„Der zweite Weg sind Power-Ups, die aus der Forschung zur Nutzung der DualSense-Funktionen entstanden sind. Zum Beispiel stammt die Idee für den Schwamm aus einer Tech-Demo. Das Ziel war es, das Gefühl eines Schwamms auszudrücken, und das Erlebnis war so unterhaltsam, dass wir es für das Power-up übernommen haben“, so Doucet abschließend.

Team Asobi mit dem DualSense bereits gut vertraut

Für Team Asobi war „Astro Bot“ bekanntlich auch nicht das erste Mal, dass man sich ausführlich dem DualSense-Controller der PlayStation 5 widmete. Das Studio entwickelte bereits das kurze Jump & Run „Astro’s Playroom“, welches auf jeder PS5-Konsole vorinstalliert war und die Eigenschaften und Funktionen des neuen Gamepads demonstrierte.

„Astro Bot“ hingegen ist seit dem 6. September 2024 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich. Im Nachhinein veröffentlichten die Entwickler bereits einige kostenlose Inhalte, darunter auch zusätzliche Speedrun-Level oder das im Dezember bereitgestellte „Winter Wonder“-Update. Ob wir 2025 mit weiteren Inhalten für „Astro Bot“ rechnen können, ist noch nicht bekannt, aber auch nicht unwahrscheinlich.

