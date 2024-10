Astro Bot: Speedrun-Levels und Spezial-Bots – Termine der Gratis-DLCs enthüllt

Anfang September veröffentlichten die Entwickler von Team Asobi den Plattformer „Astro Bot“ exklusiv für die PS5. Bereits vor dem Release versprach das japanische Studio, das charmante Abenteuer mit kostenlosen Zusatzinhalten zu versehen.

Versprochen wurden sowohl Speedrun-Levels als auch neue Spezial-Bots. Auf dem offiziellen PlayStation Blog gingen Team Asobi und Sony endlich näher ins Detail und stellten uns die neuen Inhalte inklusive Terminen vor. Den Anfang macht am 17. Oktober 2024 das Speedrun-Level „Geschwindigkeitsaufbau“, das euch laut den Entwicklern vor ganz neue Herausforderungen stellen wird.

„In Geschwindigkeitsaufbau schießt ihr euch mit der Hilfe von Barkster, dem Bulldoggen-Boost, einen Weg durch eine himmelhohe Stadt. Weicht Kränen aus, zerschmettert Kisten und rast sogar durch eine fliegende Autowaschanlage, um eure gestrandete Crew zu retten“, so Team Asobi.

Wann erscheinen die weiteren Inhalte?

Anschließend werden in wöchentlichen Abständen an Donnerstagen um 15 Uhr unserer Zeit die nächsten Speedrun-Levels freigeschaltet. Bei den spielerischen Herausforderungen und der Jagd nach der Bestzeit bleibt es in den neuen Speedrun-Levels nicht.

Stattdessen dürft ihr euch zudem auf exklusive Spezial-Bots freuen.

Die Entwickler führen aus: „Zudem enthält jeder dieser neuen Level zwei brandneue Spezial-Bots, die ihr retten könnt. Das sind zehn neue, beliebte Charaktere für eure Crew.“

„Wir haben eine Vorschau auf Eve von Stellar Blade und die Helldivers gegeben. Aber wer als Nächstes dran ist, das müsst ihr selbst herausfinden. Also ran an die Rettung.“

Die Termine der neuen Speedrun-Levels in der Übersicht

Geschwindigkeitsaufbau – 17. Oktober 2024

Rutschpartie – 24. Oktober 2024

Sprunggeladener Lauf – 31. Oktober 2024

Heliumhöhen – 7. November 2024

Aufsteigende Hitze – 14. November 2024

In „Astro Bot“ übernehmen wir ein weiteres Mal die Kontrolle über den sympathischen Roboter Astro, der vor der Aufgabe steht, seine Crew zu retten, die über das gesamte Universum verstreut ist.

Warum es sich bei „Astro Bot“ um eines der besten Spiele des Jahres 2024 handelt, das ihr euch definitiv nicht entgehen lassen solltet, verraten wir euch in unserem ausführlichen Review.

Neben der Standard-Version wartet im PlayStation Store eine 79,99 Euro teure Deluxe-Edition mit diversen digitalen Extras.

Weitere Meldungen zu Astro Bot.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren