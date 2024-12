Astro Bot: Winter-Wonder-Update erscheint morgen und das steckt drin

Mit „Astro Bot“ gelang den Entwicklern von Team Asobi in diesem Jahr ein waschechter Erfolg. Nachdem das Jump & Run in den Wochen nach seinem Release schon mit zusätzlichen Speedrun-Levels versorgt wurde, kündigten die Macher nun weiteren Nachschub an. Demnach wird bereits morgen das neue Winter-Wonder-Update für „Astro Bot“ erscheinen.

Passend zum baldigen Beginn der Weihnachtszeit sollen die Spieler von „Astro Bot“ schon einmal in die entsprechende Stimmung gebracht werden und so enthält das angekündigte Update ein brandneues Level namens „Winter Wonder“. Damit die Überraschung möglichst groß ausfallen kann, hat Entwickler Team Asobi im Vorfeld natürlich keine konkreten Details zum neuen Spielabschnitt verraten.

Weihnachtsstimmung mit Astro Bot

In jedem Fall können sich die Spieler laut Team Asobi aber über ein spaßiges Level mit jeder Menge Geschenken und Weihnachtsglocken freuen. Außerdem werden sich auch im „Winter Wonder“-Level wieder brandneue Spezialbots verstecken, die von den Spielern gefunden werden wollen.

Überdies weisen die Entwickler darauf hin, dass das Weihnachts-Update für „Astro Bot“ für alle Spieler entworfen wurde und somit von Jung und Alt gleichermaßen genossen werden kann. Eine große Herausforderung, wie es jüngst bei den zusätzlichen Speedrun-Levels der Fall war, wird es dieses Mal also nicht geben.

Eine Voraussetzung muss allerdings erfüllt werden, um das neue „Winter Wonder“-Level in „Astro Bot“ spielen zu können: Das Jump & Run muss zuvor erfolgreich beendet worden sein.

Astro Bot könnte Spiel des Jahres werden

Wie eingangs bereits erwähnt, mauserte sich „Astro Bot“ in diesem Jahr zum größten Erfolg für Sony. So zählt das Jump & Run von Team Asobi auch zu den bestbewerteten Spielen, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden. Obendrein hat „Astro Bot“ bei den Game Awards 2024 in gleich mehreren Kategorien die Chance auf eine Auszeichnung.

Mit insgesamt sieben Nominierungen bei den diesjährigen Game Awards stehen die Chancen jedenfalls nicht schlecht, am Ende auch einen Preis abräumen zu können. Selbst in der Königs-Kategorie „Spiel des Jahres“ ist „Astro Bot“ vertreten. Mithalten kann da nur „Final Fantasy 7: Rebirth“ von Square Enix, welches ebenfalls auf sieben Nominierungen kommt.

Weitere Meldungen zu Astro Bot.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren