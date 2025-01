Halo: The Master Chief Collection in diesem Jahr für PS5 – Gerücht

Erscheint „Halo: The Master Chief Collection“ noch 2025 für die PS5? Nachdem Microsoft seine Multiplattform-Strategie bereits bestätigt hat und ausgewählte Xbox-Titel auch für andere Systeme veröffentlichen möchte, ist sich ein Branchenkenner bereits sicher: Auch der Master Chief soll seinen Weg auf die Sony-Konsole finden.

Da Microsoft in der Vergangenheit bereits mit stagnierenden Xbox-Verkäufen zu kämpfen hatte, verfolgt das Unternehmen für die Zukunft eine Multiplattform-Strategie, um ausgewählte Titel auch für andere Systeme zugänglich zu machen.

So wurden kommende Spiele wie beispielsweise „Doom: The Dark Ages“ oder „The Outer Worlds 2“ bereits für die PS5 bestätigt. Doch ein zuverlässiger Branchen-Insider will nun erfahren haben, dass auch der Master Chief auf die Sony-Konsole kommen soll – und das noch 2025.

Halo: The Master Chief Collection soll für PS5 erscheinen

Bei dem besagten Insider handelt es sich um NateDrake, der vor allem Nutzern des ResetEra-Forums bekannt sein dürfte. Mit seinen Vorhersagen und Behauptungen hatte er bereits mehrfach richtig gelegen. Und inzwischen möchte er in Erfahrung gebracht haben, dass „Halo: The Master Chief Collection“ noch im Laufe dieses Jahres für die PS5 erscheinen wird. Außerdem soll auch der „Microsoft Flight Simulator“ seinen Weg auf die Sony-Konsole finden.

„Spiele, von denen ich gehört habe, dass sie 2025 plattformübergreifend erscheinen werden, abgesehen von den offensichtlichen, sind Flight Simulator und Halo: The Master Chief Collection“, verriet NateDrake jetzt in seinem neuesten Podcast. Und auch das Remake von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“, das sich Gerüchten zufolge in Entwicklung befindet, soll laut NateDrake für die PS5 erscheinen.

Abschließend sagt er: „Microsoft wird das [Third-Party-Push] einfach vollständig annehmen. Ich würde sagen, jedes Spiel, das dieses Jahr [von Microsoft] erscheint, irgendwann seinen Weg auf PS5 und/oder Switch 2 finden wird. Es ist nur eine Frage des Wann.“

Master Chief Collection umfasst sechs Halo-Spiele

„Halo: The Master Chief Collection“ wurde bereits 2014 für Microsofts Xbox One veröffentlicht und gilt als eine der besten und umfangreichsten Spielesammlungen. So umfasst die Kollektion die ersten sechs Hauptteile der beliebten „Halo“-Reihe, die zwischen 2001 und 2012 erschienen sind. Dazu zählen „Halo: Combat Evolved Anniversary“, „Halo 2“, „Halo 3“, „Halo 3: ODST“, Halo: Reach“ und „Halo 4“.

Sollte NateDrake mit seinen Behauptungen erneut recht haben, dürften sich PS5-Besitzer somit auf jede Menge Shooter-Action freuen. Unwahrscheinlich ist ein PS5-Release der Sammlung nicht, nachdem Microsoft zuletzt mehrfach betont hatte, seine Spiele auch für andere Systeme zu veröffentlichen. Auch Analysten sagten dem Xbox-Hersteller bereits eine rosige Zukunft voraus, wenn der Multiplattform-Ansatz zielstrebig verfolgt wird.

Am 23. Januar 2025 lädt Microsoft übrigens zur nächsten Ausgabe der Developer Direct. Der Livestream soll interessierten Spielern einen Ausblick auf die kommenden Titel gewähren, darunter auch „South of Midnight“, „Clair Obscur: Expedition 33“ und „Doom: The Dark Ages“. Außerdem wurde eine Überraschung versprochen. Somit dürfte das Event auch für PS5-Spieler relevant sein.

