Switch 2: Genki rudert nach Leaks zurück und auch Nintendo meldet sich zu Wort

Auf der CES 2025 präsentierte der Zubehörhersteller Genki einen Dummy zur Switch 2, der in den letzten Tagen für reichlich Gesprächsstoff sorgte. In einem aktuellen Statement bezog Genki Stellung zu dem Ganzen. Und auch Nintendo meldete sich überraschenderweise zu Wort.

In den letzten Wochen erreichten uns gleich mehrere Leaks zur Switch 2. Besonders große Aufmerksamkeit zog der Zubehörhersteller Genki auf sich, der auf der CES 2025 hinter verschlossenen Türen einen Dummy und erstes Zubehör zur neuen Nintendo-Konsole präsentierte.

Wie berichtet wurde, soll ein Sprecher von Genki auf der Messe bestätigt haben, dass der Dummy auf den realen Maßen der Switch 2 basiert. Schnell wurde daher spekuliert, dass Genki das finale Aussehen der Switch 2 geleakt haben könnte. Nachdem der vermeintliche Leak hohe Wellen schlug, meldete sich der Zubehörhersteller in dieser Woche noch einmal zu Wort.

Im Interview mit GameSpark wies ein Sprecher von Genki darauf hin, dass dem auf der CES 2025 präsentierten Dummy nicht die realen Maße der Switch 2 zugrunde lagen. Stattdessen habe das Unternehmen auf diverse Gerüchte und Spekulationen zur Größe der Switch 2 zurückgegriffen.

Nun spricht auch Nintendo

Des Weiteren versicherte das Unternehmen, die finale Version der Switch 2 bislang nicht zu Gesicht bekommen zu haben. Daher konnten auch die finalen Maße diverser Zubehörartikel noch nicht festgelegt werden.

Überraschend ist, dass der angebliche Leak des Switch 2-Designs auf der CES 2025 Nintendo selbst auf den Plan rief.

Traditionell äußert sich der Hard- und Softwarehersteller aus dem japanischen Kyoto nicht zu Gerüchten um kommende Spiele oder Konsolen. Im aktuellen Fall machte Nintendo jedoch eine Ausnahme und ging in einem kurzen Statement auf die auf der CES 2025 von Genki präsentierten Produkte ein.

Nintendo teilte gegenüber CNET mit, dass „die Gaming-Hardware, die Genki auf der CES als Nintendo-Hardware präsentierte, inoffiziell ist und dem Unternehmen nicht von Nintndo zur Verfügung gestellt wurde.“

Des Weiteren wies Nintendo gegenüber der japanischen Zeitung Sankei Shimbun darauf hin, dass die kürzlich aufgetauchten Bilder und Videos zum Nachfolger der Switch „nicht offiziell“ seien.

Wann wird die Switch 2 enthüllt?

Dass sich Nintendo erstmals offen zu den Gerüchten und Leaks zur Switch 2 äußert, befeuerte natürlich die Spekulationen, dass die offizielle Enthüllung der Konsole unmittelbar bevorstehen könnte. Wann es im Endeffekt so weit sein wird, lassen die Verantwortlichen aber weiter offen.

Nach wie vor wissen wir nur, dass Nintendo im Laufe des Geschäftsjahres und somit bis zum 31. März 2025 eine entsprechende Ankündigung vornehmen möchte.

Geht es nach dem bekannten Branchenanalysten Serkan Toto, dann könnten die Leaks dazu führen, dass Nintendo die Switch 2 früher als geplant enthüllt.

Aussagen, denen in dieser Woche Krysta Yang, eine ehemalige Marketing-Managerin von Nintendo of America, widersprach. „So wild diese Leaks auch sein mögen, Nintendo wird an seinem Plan festhalten. Sie haben ein Datum im Kopf und werden es unter keinen Umständen ändern“, meinte Yang.

