Nach Switch-2-Leaks: Analyst erwartet unmittelbare Ankündigung

Nachdem in jüngster Zeit immer mehr Design-Leaks zur Switch 2 aufgetaucht sind, soll Nintendo wohl daran gelegen sein, die neue Konsole unmittelbar anzukündigen. Davon ist nun zumindest ein Branchenanalyst aus Japan überzeugt.

Die Switch 2 wurde bislang noch nicht offiziell von Nintendo enthüllt, doch das angebliche Design der kommenden Konsole kursiert schon seit Wochen in den Weiten des Internets. So tauchten in letzter Zeit immer häufiger Design-Leaks von Zubehör-Herstellern auf, die einen Blick auf die vermeintliche Handheld-Konsole und ihre neuen JoyCon-Controller gewährten.

Enthüllung der Switch 2 in Kürze?

Dementsprechend sei es jetzt wohl im Interesse von Nintendo, die Switch 2 in unmittelbarer Zeit endlich auch offiziell anzukündigen. Davon ist zumindest der Branchenanalyst Serkan Toto überzeugt, der als CEO für das japanische Spieleberatungsunternehmen Kantan Games tätig ist. Nintendo selbst hatte sich zuletzt den 31. März 2025 als Frist gesetzt, um die Ankündigung der Switch 2 über die Bühne zu bringen.

Doch die Leaks und auch die sinkenden Verkaufszahlen der Switch würden Nintendo nun dazu bewegen, die offizielle Enthüllung der Switch 2 vorzuziehen. „Nintendo wird im Januar nicht viel Zeit haben, daher könnte eine mögliche Ankündigung Anfang des Monats sinnvoll sein“, sagte Toto jetzt gegenüber Eurogamer. „Sie können darauf wetten, dass Nintendo über alle Leaks im Bilde ist und nicht glücklich darüber ist, auch wenn sich einige davon als erfunden herausstellen werden.“

Prognosen sagen Switch-2-Erfolg voraus

Weiter heißt es: „Tatsächlich werden diese Leaks so schlimm, dass Nintendo möglicherweise früher als geplant Informationen veröffentlichen muss.“ Letztendlich werden sich die Spieler aber auch weiterhin gedulden müssen, bis Nintendo die Switch 2 präsentieren wird. Gut möglich, dass sich die Japaner durch die angeblichen Leaks auch gar nicht erst aus der Ruhe bringen lassen. Fakt ist: In jedem Fall ist der Release der Switch 2 für 2025 vorhergesehen.

Weitere Branchenanalysten rechnen außerdem damit, dass Nintendos Switch 2 im kommenden Jahr – neben „GTA 6“ – als wahrer Wachstumstreiber für die Branche fungieren kann, nachdem der Videospielmarkt zuletzt rückläufig war. Obendrein soll Nintendo ersten Marktforscher-Studien zufolge seine starke Position behaupten können und bis Ende 2028 bis zu 90 Millionen Exemplare der Switch 2 verkaufen. Die Prognosen gehen sogar so weit, dass sich in Zukunft nur eine andere Konsole neben der Switch 2 behaupten können wird.

