PS5: Gears of War und Hellblade 2 erscheinen 2025 für Sony-Konsole – Bericht

Gehört Microsoft bald zu den größten Publishern für Sonys PS5? Nachdem das Unternehmen in der Vergangenheit bereits bestätigt hatte, für die Zukunft auf eine Multiplattform-Strategie zu setzen, um die eigenen Titel einem möglichst großen Publikum zugänglich zu machen, häuften sich zuletzt die Berichte um Xbox-Spiele, die auch für die PlayStation 5 erscheinen sollen. Dazu gehören nun auch die „Gears of War: Ultimate Edition“ und „Senuas Saga: Hellblade 2“.

Gears of War und Hellblade 2 noch 2025 für PS5?

Erst gestern hatte der Branchenkenner NateDrake bekannt gegeben, dass in diesem Jahr womöglich „Halo: The Master Chief Collection“ und der „Microsoft Flight Simulator“ auch für die PS5 erscheinen könnten. Jetzt meldete sich der Journalist Jez Corden von Windows Central zu Wort, der im Bereich Microsoft und Xbox als gut informiert gilt, ebenfalls zu Wort. Und laut Corden hat NateDrake mit seinen Behauptungen wohl recht.

Allerdings geht Corden noch einen Schritt weiter und nennt noch mehr Spiele, die in diesem Jahr ihren Weg auf die PS5 finden werden. So sollen dem Journalisten zufolge auch die „Gears of War: Ultimate Edition“ und „Senuas Saga: Hellblade 2“ für die PlayStation 5 veröffentlicht werden. Außerdem nennt Corden auch die Neuauflage des Strategiespiels „Age of Mythology“ als Release für die Sony-Konsole.

Microsoft bald der größte PS5-Publisher?

Sollte Microsoft tatsächlich all diese Spiele auf die PlayStation 5 bringen, könnte der Xbox-Hersteller schon bald zu den größten Publishern für die Sony-Konsole gehören. Mehrere, noch kommende Titel, darunter auch „Doom: The Dark Ages“ und „The Outer Worlds 2“, sind ebenfalls schon für die PS5 bestätigt. Wenn Microsoft diese Veröffentlichungspolitik weiter so verfolgt, sehe die Zukunft des Unternehmens rosig aus – davon sind zumindest Analysten überzeugt.

Weitere Neuigkeiten zu möglichen PS5-Spielen von Microsoft werden schon am 23. Januar 2025 folgen. Dann wird der Xbox-Hersteller die nächste Ausgabe der Developer Direct ausstrahlen, um interessierten Spiele einige noch kommende Titel etwas genauer vorzustellen. Für die Show sind unter anderem bereits „South of Midnight“, „Clair Obscur: Expedition 33“ und „Doom: The Dark Ages“ bestätigt. Außerdem dürfen sich Zuschauer laut Microsoft über eine Überraschung freuen.

