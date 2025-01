PS5 & PS4: Atmosphärisches Survival-Abenteuer in der eisigen Wildnis mit 80 Prozent Rabatt

Ihr wollt eine atmosphärische Geschichte in der eisigen Wildnis Kanadas in Kombination mit Survival-Elementen erleben? Dann solltet ihr euch jetzt „Kona 2: Brume“ für die PS5 und PS4 mit einem Rabatt von 80 Prozent im PS Store sichern.

Seid ihr auf der Suche nach einem passenden Spiel für die aktuell kalte Jahreszeit? Dann hat der große Januar-Sale im PlayStation Store vielleicht genau das Richtige für euch. So könnt ihr euch aktuell nämlich besonders günstig in die eisige Wildnis Kanadas begeben und dort eine spannende Geschichte voller Mysterien erleben.

Die Rede ist dabei von „Kona 2: Brume“, das im Oktober 2023 für die PS5 und PS4 veröffentlicht wurde und die Geschichte aus dem ersten Teil, mit dem Entwickler Parabole im Jahr 2016 einen echten Überraschungshit landete, fortsetzt. Durch einen Rabatt könnt ihr bis zum 18. Januar 2025 um 0:59 Uhr außerdem jede Menge Geld sparen.

80 Prozent Rabatt auf Kona 2: Brume

Während „Kona 2: Brume“ unter normalen Umständen mit 29,99 Euro zu Buche schlägt, könnt ihr derzeit noch 80 Prozent sparen, sodass ein ordentlicher Rabatt zustande kommt. Dadurch werden für das atmosphärische Survival-Abenteuer nur noch 5,99 Euro fällig.

Dass „Kona 2: Brume“ – vor allem für den aktuell günstigen Preis – auf jeden Fall einen Blick wert ist, zeigen unter anderem auch die Bewertungen im PlayStation Store. So kommt das Spiel auf eine Wertung vom 4,4 bei maximal fünf verfügbaren Sternen. Bei Metacritic zeichnet sich zudem ein ähnlich gutes Bild ab: Der Metascore beträgt hier 79 Punkte. Etwas schwächer fällt allerdings der User-Score mit 5,9 Punkten aus.

Den Bewertungen nach zu urteilen bietet „Kona 2: Brume“ eine ähnlich gute Kost wie der erste Teil, leistet sich allerdings auch ein paar kleinere Mängel, die für Genre-Fans aber zu verschmerzen sein sollten. Fans des ersten Teils können ohnehin beruhigt zuschlagen. Weitere Eindrücke zum Spiel könnt ihr in unserem Angespielt-Artikel zu „Kona 2: Brume“ nachlesen.

Kalter Überlebenskampf im Norden Kanadas

Die Geschichte von „Kona 2: Brume“ setzt unmittelbar nach den Ereignissen aus dem ersten Teil an. So schlüpfen Spieler erneut in die Rolle von Detective Carl Faubert, der sich im Jahr 1970 in die kalte Wildnis Nordkanadas wagt. Dort hat der titelgebende Nebel Brume ein abgelegenes Dorf umhüllt, während die Natur durch mysteriöse Ereignisse beeinflusst wird. Nun liegt es an Carl, dem dunklen Geheimnis des Nebels auf die Spur zu kommen.

„Kona 2: Brume“ lässt sich in das Genre der sogenannten Walking-Simulatoren einordnen, sodass die atmosphärische Geschichte im Mittelpunkt des Geschehens steht. Das Gameplay des First-Person-Abenteuers bietet außerdem einige Survival-Elemente, sodass man nicht der bitteren Kälte und weiteren Gefahren trotzen muss.

Den Großteil des Spiels macht aber Erkundung der weitläufigen Umgebung aus, in der immer neue Gegenstände und Dokumente gefunden werden, die die mysteriöse Story weiter entfalten.

