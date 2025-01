Star Wars Ahsoka: „Game of Thrones“-Star übernimmt Rolle nach Tod von Schauspieler Ray Stevenson

Die zweite Staffel der „Star Wars“-Serie „Ahsoka“ befindet sich bereits in Arbeit, doch in den neuen Folgen wird es zu einer gravierenden Änderung kommen. Nachdem Schauspieler Ray Stevenson verstorben ist, wird ein aus „Game of Thrones“ bekannter Star die Rolle des Jedi Baylan Skoll übernehmen.

2023 veröffentlichte Disney die „Star Wars“-Serie „Ahsoka“, in der die titelgebende und aus den animierten Serien „Star Wars: The Clone Wars“ und „Star Wars: Rebels“ bekannte Jedi-Kriegerin in den Mittelpunkt der Geschichte rückte. Da die Serie sowohl bei den Fans als auch den Kritiker gut ankam, gab Disney bereits eine zweite Staffel in Auftrag. In den neuen Folgen von „Ahsoka“ wird der Jedi Baylan Skoll allerdings von einem anderen Schauspieler verkörpert werden.

„Game of Thrones“-Star übernimmt Rolle von Ray Stevenson

In der ersten Staffel von „Ahsoka“ mimte noch Schauspieler Ray Stevenson die Figur des Baylan Skoll. Allerdings verstarb Stevenson im Mai 2023 nach einer kurzen Krankheit – bereits drei Monate vor der Premiere von „Ahsoka“. Stevenson war unter anderem aus Filmen wie „Punisher: War Zone“ und der „Thor“-Reihe bekannt, wurde aber auch durch Serien wie „Rome“ schnell zu einem Publikumsliebling. Auch mit seiner Darstellung des Jedis Baylan Skoll konnte er die Zuschauer von „Ahsoka“ überzeugen.

Doch für die zweite Staffel von „Ahsoka“ mussten die Verantwortlichen einen Ersatz verpflichten und wie sich nun herausgestellt hat (via TheInsneider), wird der schottische Schauspieler und „Game of Thrones“-Star Rory McCann die Rolle von Stevenson übernehmen. McCann machte vor allem als Sandor „Bluthund“ Clegane in der Fantasy-Serie von George R. R. Martin auf sich aufmerksam, war zuletzt aber auch in Filmen wie „Gladiator 2“ zu sehen.

Start der zweiten Staffel von Ahsoka noch nicht bekannt

Wann die zweite Staffel von „Ahsoka“ auf Disney+ erscheinen wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Da die geplanten Dreharbeiten vermutlich erst in diesem Jahr starten werden, ist wahrscheinlich frühestens im Jahr 2026 mit den neuen Episoden zu rechnen. Wer dieses Mal die Regie übernehmen wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass Dave Filoni nach der ersten Staffel erneut seinen Posten als Showrunner übernehmen wird.

„Ahsoka“ erzählt die Geschichte der gleichnamigen Jedi, die von Schauspielerin Rosario Dawson verkörpert wird. Sie begibt sich auf die Suche nach dem verschollenen Jedi-Padawan Ezra Bridger, der gemeinsam mit dem gefährlichen Großadmiral Thrawn verschwunden ist. Um die Galaxie vor einer neuen Bedrohung durch das Imperium zu schützen, muss sie Thrawn finden und aufhalten.

