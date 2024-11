Star Wars: Fortsetzung oder frische Story? – Neue Trilogie der Sternen-Saga in Arbeit

Ausgehend von aktuellen Berichten arbeitet Lucasfilm an einer neuen "Star Wars"-Trilogie. Verantworten soll diese Simon Kinberg, der in den vergangenen Jahren bereits Erfahrung mit der Sternen-Saga gesammelt hat.

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis… Die vermutlich berühmtesten Eröffnungsworte der Filmgeschichte sind ganzen Generationen von „Star Wars“-Fans vertraut und wie es scheint, laufen derzeit die Arbeiten an einer neuen Trilogie! Zumindest wenn wir den für gewöhnlich enorm gut vernetzten Kollegen des Branchenmagazins Deadline glauben dürfen, die als erste im Rahmen einer Exklusivmeldung über diese Entwicklung berichtet hatten.

Laut besagtem Bericht hat Lucasfilm einen Vertrag mit Drehbuchautor und Filmproduzent Simon Kinberg abgeschlossen. Er soll sowohl die Skripte der drei Filme beisteuern als auch diese gemeinsam mit Lucasfilm-Boss Kathleen Kennedy produzieren. Kinbergs Werke dürften vor allem Fans diverser Superhelden-Blockbuster vertraut sein, wirke er doch an Actionfilmen wie „X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“, „Logan – The Wolverine“ oder auch „Deadpool“ mit.

Verwirrung um Trilogie: Widersprüchliche Meldungen im Umlauf

Darüber hinaus kann Simon Kinberg auf eine langjährige Erfahrung im Kosmos der legendären Sternen-Saga zurückblicken. Gemeinsam mit Dave Filoni („The Mandalorian“) und Carrie Beck („Star Wars Resistance“) hat er die Animationsserie „Star Wars Rebels“ geschaffen. Außerdem steuerte er für einen nicht unerheblichen Teil der beliebten Abenteuershow die Drehbücher bei und begleitete die Serie während ihrer Laufzeit als Executive Producer.

Des Weiteren wirkte er als Berater an „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ sowie „Rogue One: A Star Wars Story“ mit. Ausgehend von Deadline-Redakteur Mike Fleming Jr. soll es sich bei Kinbergs „Star Wars“-Trilogie um nicht weniger als die „Episoden 10-12“ und somit die Fortsetzung der Skywalker-Saga handeln. Allerdings befinden sich diesbezüglich gegenwärtig widersprüchliche Meldungen im Umlauf, was zu Verwirrung unter Fans führt.

Andere Deadline-Quellen wollen zum Beispiel erfahren haben, dass Simon Kinbergs Filme eine komplett neue Geschichte losgelöst von der bisherigen Sternen-Saga erzählen sollen. The Hollywood Reporter schließt sich diesen Meldungen an und möchte seinerseits erfahren haben, dass besagte Trilogie nicht nur eine neue Story erzählen, sondern auch neue Charaktere in den Mittelpunkt rücken soll. Variety berichtet indes ebenso von einer Fortsetzung der Skywalker-Saga.

Es ist selten, dass sich drei derart große und zuverlässige Branchenmagazine gegenseitig widersprechen. Deshalb müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, ehe weitere Informationen zur kommenden „Star Wars“-Trilogie enthüllt werden. Womöglich dauert das auch gar nicht mehr allzu lange: Vom 8. bis zum 10. November 2024 findet in São Paulo erstmals die D23 Brazil, eine Auskopplung von Disneys Hausmesse in Lateinamerika, statt.

Neben Simon Kinbergs Filmtrilogie befinden sich gegenwärtig außerdem noch weitere Projekte bei Lucasfilm in Arbeit. Hierzu zählen unter anderem Filme von Donald Glover („Solo: A Star Wars Story“) James Mangold („Le Mans 66 – Gegen jede Chance“), Sharmeen Obaid-Chinoy („Ms. Marvel“) und Taika Waititi („Thor: Tag der Entscheidung“).

