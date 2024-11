Star Wars: Rey im Fokus und Chaos hinter den Kulissen des Franchise

Während in Kürze die nächste Star Wars-Serie beim Streaming-Dienst Disney Plus an den Start geht, lässt der nächste Film auch weiterhin auf sich warten. Nach den jüngsten Rückschlägen droht nun neues Chaos - und Rey steckt mittendrin.

Allzu lange müssen sich die Fans nicht mehr gedulden, bis sie endlich wieder in das riesige Universum von „Star Wars“ eintauchen können. Am 3. Dezember 2024 fällt endlich der Startschuss für die neue Serie „Skeleton Crew“, die exklusiv bei Disney Plus zu sehen sein wird.

Bis der nächste abendfüllende Film auf im Kino landet, wird es hingegen noch deutlich länger dauern. Das aktuelle Chaos hinter den Kulissen ist dabei alles andere als hilfreich.

Wie geht es mit Rey bei Star Wars weiter?

Zumindest einem aktuellen Bericht des The Hollywood Reporter zufolge. Laut diesem scheint vor allem der Charakter Rey aus der Sequel-Trilogie von besonderer Bedeutung zu sein. Nicht näher genannten Quellen zufolge werde die „Star Wars“-Heldin als aktuell „wertvollstes filmisches Kapital von Star Wars“ angesehen und hat bei Lucasfilm einen entsprechend hohen Stellenwert.

Wenn wir den Quellen des gut vernetzten Branchenmagazins glauben dürfen, sollen sich bei Lucasfilm aktuell mehrere Filme in Arbeit befinden, in denen Rey eine zentrale Rolle spielen könnte. Allerdings scheint die Entwicklung dieser Kinofilme recht chaotisch zu verlaufen, denn einige Regisseure sollen nicht wissen, woran ihre Kollegen arbeiten und wie sich all diese Projekte gegenseitig beeinflussen könnten.

Doch das ist noch längst nicht alles, was aus dem THR-Bericht hervorgeht. Die wichtigsten Informationen haben wir nachfolgend für euch übersichtlich in einer kleinen Liste zusammengefasst:

Sich in Arbeit befindliche Filme sind nicht miteinander verbunden, allerdings könnte der Film, der zuerst veröffentlicht wird, einen Dominoeffekt auslösen und die anderen Werke beeinflussen

George Lucas‘ „Star Wars“-Originaltrilogie wird sowohl von der Lucasfilm-Führungsriege als auch von den Filmeschaffenden als „Altes Testament“ betrachtet

Es soll Unstimmigkeiten unter den Verantwortlichen geben, da sich niemand aufgrund vieler „Zweifel an den Bedeutungen“ auf etwas einigen könne

Ein besonderer Fokus soll auf der Nostalgie liegen „und ihnen gehen die Möglichkeiten zur Schaffung von Nostalgie aus“

Welche Serien von Star Wars starten als Nächstes?

Zumindest über den Nachschub an neuen Serien kann sich wohl so bald niemand beschweren. Neben dem bereits erwähnten „Star Wars: Skeleton Crew“ stehen weitere Projekte kurz vor ihrer Veröffentlichung. So fällt zu einem bisher nicht genau benannten Tag im April 2025 der Startschuss für Staffel 2 von „Star Wars: Andor“. Des Weiteren gab es bereits grünes Licht für eine zweite Staffel von „Star Wars: Ahsoka“.

Ihr möchtet mehr Neuigkeiten aus der Filmwelt lesen? Dann sind diese Artikel perfekt für euch:

Im Kino heben derweil am 21. Mai 2026 „The Mandalorian & Grogu“ ab, während Drehbuchautor und Filmproduzent Simon Kinberg („Star Wars Rebels“) aktuell an einer neuen Filmtrilogie werkelt. Die Produktion von „Star Wars: New Jedi Order“, der sich um Rey drehen wird, musste derweil einen weiteren Rückschlag verkraften.

Weitere Meldungen zu Star Wars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren