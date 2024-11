Captain America Brave New World: Red Hulk wütet im neuen MCU-Trailer

Während sich das Marvel Cinematic Universe in diesem Jahr eine kleine Verschnaufpause gegönnt hat, steht für 2025 eine regelrechte Großoffensive auf dem Programm. Dann erwartet die Fans nicht nur eine Vielzahl an neuen Serien aus dem MCU, sondern auch mehrere Filme auf der großen Leinwand.

Der erste davon kommt zwar erst in fast genau vier Monaten in die Kinos. Doch bereits jetzt dürfen die Fans in das neue Superhelden-Abenteuer reinschnuppern.

Actionreicher Trailer von Captain America: Brave New World

Disney und Marvel nutzten das diesjährige D23-Event im brasilianischen São Paulo nicht nur, um zahlreiche Ankündigungen vom Stapel zu lassen, sondern auch um den ein oder anderen neuen Trailer für die bevorstehenden Filme zu veröffentlichen.

Dazu zählt auch der kommende MCU-Blockbuster „Captain America: Brave New World“, der aktuellen Planungen zufolge nach einigen Verschiebungen am 12. Februar 2025 endlich in die Kinos kommen soll. Von diesem Superheldenspektakel gibt es ab sofort einige bisher unveröffentlichte Ausschnitte zu sehen, die aus gleich mehreren Gründen einen genaueren Blick wert sind.

So ist Schauspieler Anthony Mackie als neuer Captain America nicht nur in Aktion, sondern in voller Montur zu sehen. Zwar kursierten bereits zuvor einige Bilder und Ausschnitte von ihm im weiterentwickelten Anzug. Doch im just veröffentlichten Trailer zeigt der Marvel-Held erstmals seinen brandneuen Helm, den er während seiner Flugeinlagen blitzschnell aufklappen kann.

Außerdem gibt sich erneut Holllywood-Ikone Harrison Ford die Ehre. Dieser ist eigentlich in der Rolle von Präsident Thaddeus Ross zu sehen. Allerdings verwandelt er sich später in den ebenso mächtigen wie gefährlichen Red Hulk, mit dem es Captain America gleich mehrfach zu tun bekommen wird. Zudem geben sich Giancarlo Esposito als Bösewicht Seth Voelker sowie Shira Haas als Sabra im taufrischen Video zu sehen.

Welche Marvel-Filme kommen als Nächstes im Kino?

„Captain America: Brave New World“ ist übrigens der erste von mehreren neuen Marvel-Filmen, die im Verlauf des nächsten Jahres ins Kino kommen. Nur wenige Monate später steht die Premiere von „Thunderbolts*“ (5. Mai 2025) auf dem Programm, bei dem sich Helden wie der Red Guardian, der Taskmaster und der Winter Soldier zu einem schlagkräftigen Team formieren.

Des Weiteren ist für den 24. Juli das große Comeback der „Fantastic Four“ geplant. Das ebenfalls für nächstes Jahr vorgesehene Reboot von „Blade“ ist hingegen derzeit auf Eis gelegt. Nach zahlreichen Rückschlägen bei der Produktion ist die Zukunft des legendären Vampirjägers im Marvel Cinematic Universe ungewiss.

