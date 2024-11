Fallout: Kevin allein im Wasteland – neuer Star für Staffel 2 bekannt

Die Macher der „Fallout“-Serie haben für die zweite Staffel einen prominenten Darsteller gewonnen! Darüber berichtete gestern exklusiv das Filmmagazin Deadline.

Und zwar wird Macaulay Culkin dem Cast beitreten. Hierbei handelt es sich um den weltberühmten Darsteller von Kevin aus den beiden Weihnachtsklassikern „Home Alone“ und „Home Alone 2: Lost in New York“. Oder auf Deutsch: „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“.

Der einstige Kinderstar soll in einer wiederkehrenden Rolle zu sehen sein. Angeblich spielt er einen „verrückten, genialen Charakter“. Offiziell ist aber noch nichts.

Es ist nicht Culkins erste Rolle in einer Amazon-Produktion: In diesem Jahr sprach er eine Figur in der Zeichentrickserie „Das zweitbeste Krankenhaus der Galaxie“.

Zudem spielte der 44-jährige Amerikaner eine Hauptrolle in der FX-Serie „American Horror Story: Double Feature“. Und dann war er noch in der HBO-Serie „The Righteous Gemstones“ vertreten. Somit ist Culkin nach all den Jahren noch immer voll im Schauspieler-Geschäft unterwegs.

Die erste Staffel von Fallout war ein enormer Erfolg

Die thematisierte „Fallout“-Serie ist bisher jedenfalls ein großer Erfolg. Allein in der ersten Woche wurden mehr als fünf Millionen Zuschauer angelockt. Von diesem Erfolg profitierten in den USA auch die Verkaufszahlen der Spiele. Mittlerweile haben mehr als 100 Millionen Zuschauer die Ereignisse im Wasteland verfolgt – ein beeindruckender Meilenstein. Demnach erklärt es sich von selbst, warum Amazon nur eine Woche später die zweite Staffel bestätigte.

Im Übrigen wird zukünftig noch eine weitere Schauspielerin aus „Kevin – Allein zu Haus“ in einer Videospielserie mitwirken. Gemeint ist Catherine O’Hara, die in der zweiten „The Last of Us“-Staffel mitwirkt.

In Staffel zwei soll es weiter um die Umstände gehen, die den nuklearen Krieg ausgelöst haben. Bekannte Kreaturen werden vorkommen, zum Beispiel die Todeskralle.

