Fallout TV-Serie: Vor Season 2 – Erste Staffel feiert beeindruckenden Meilenstein

Schon kurz nach ihrem Start im April entwickelte sich die TV-Serie zum Endzeit-Abenteuer „Fallout“ zu einem beeindruckenden Erfolg. Laut Amazon zog die TV-Serie in den ersten 16 Tagen nach ihrem Start 65 Millionen Zuschauer an.

Wie nicht anders zu erwarten war, profitierten auch die diversen „Fallout“-Spiele vom Erfolg der TV-Serie. Vor allem „Fallout 4“ kehrte sowohl in Nordamerika als auch Europa in die Software-Charts zurück. Selbiges gilt für den Multiplayer-Titel „Fallout 76“, der ebenfalls neue Spieler anzog.

Während das Team an der zweiten Staffel der TV-Serie arbeitet, verkündeten die Verantwortlichen via X den nächsten beeindruckenden Meilenstein. Wie es heißt, bringt es die erste Staffel der „Fallout“-Serie mittlerweile auf mehr als 100 Millionen Zuschauer.

Was ist zur Season 2 bekannt?

In den letzten Monaten erreichten uns diverse spannende Details zur zweiten Staffel von „Fallout“. Beispielsweise bestätigte Showrunner Graham Wagner, dass sich die Fans auf ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten freuen dürfen. Die Rede ist von Robert House, der mindestens in einer Rückblende, die die Geschehnisse vor der nuklearen Katastrophe aufgreift, zu sehen sein wird.

Des Weiteren tauchen mit den legendären Todeskrallen die wohl tödlichsten Kreaturen des Ödlands in der zweiten Staffel der TV-Serie auf.

Laut Wagner hoben sich die Autoren den Auftritt der Todeskrallen bewusst für die Season 2 auf. „Es ist so ein monumentales Stück, das wir für Staffel 2 aufheben wollten, um es richtig zu machen“, so Wagner dazu.

„Wir wollten es nicht einfach zu dem massiven Aufbau der Welt, den wir schon in Staffel 1 hatten, hinzufügen. Wir freuen uns also sehr darauf, in Staffel 2 endlich eines der ikonischsten Elemente der Spiele in Angriff zu nehmen.“

Wann startet die zweite Staffel?

Einen konkreten Termin spendierten die Verantwortlichen dem Start der zweiten Staffel bislang nicht. Im Juli wies Vernon Sanders, der Head of Television bei Amazon MGM Studios, aber zumindest darauf hin, dass die Skripte zur Season 2 bereits vorliegen.

Gleichzeitig soll die TV-Serie zu „Fallout“ eher früher als später zurückkehren. Überstürzen möchte das Team dennoch nichts, da die Messlatte für die Qualität der TV-Serie hoch gelegt werden soll.

„Wir haben die Messlatte für die Qualität hoch gelegt und werden dafür sorgen, dass Staffel 2 nicht nur der ersten Staffel gerecht wird, sondern sogar noch mehr bietet. Wir haben einen Plan, mit dem wir sehr schnell vorankommen“, kommentierte Sanders die Arbeiten an der zweiten Staffel.

„Ich kann kein genaues Datum nennen, aber ich denke, jeder wird zufrieden sein, wie schnell wir mit Staffel 2 zurückkehren können.“

