Mass Effect: Paukenschlag! Amazon arbeitet an Serie zum Videospiel-Hit

Obwohl die „Mass Effect“-Macher von BioWare noch vor wenigen Tagen die Erwartungshaltung der Fans zum N7 Day 2024 gedrosselt hatten, ist heute Abend eine Bombe geplatzt! Ausgehend von einer Exklusivmeldung des zuverlässigen Branchenmagazins Variety befindet sich derzeit eine Serien-Umsetzung zum Sci-Fi-Epos in Arbeit. Wir fassen nachfolgend die ersten Informationen zur kommenden Videospiel-Verfilmung für euch zusammen.

Wenn wir dem Bericht glauben dürfen, arbeitet Amazon MGM Studios gegenwärtig an einer Live-Action-Serie basierend auf den „Mass Effect“-Videospielen. Hauptverantwortlich für die Adaption der beliebten Action-RPG-Reihe ist Daniel Casey, der die Science-Fiction-Show als Drehbuchautor und Executive Producer betreut. Zu Caseys bisherigen Arbeiten als Drehbuchschreiber zählen unter anderem „10 Cloverfield Lane“, „Kin“ sowie der Actionfilm „Fast & Furious 9“.

Story-Details noch unter Verschluss

Daniel Casey zur Seite stehen wird unter anderem Karim Zreik („Marvel’s Daredevil“) von Cedar Tree Productions, der ebenfalls als Executive Producer fungiert. Darüber hinaus ist Branchenveteran Ari Arad mit von der Partie, der in der Vergangenheit bereits als Produzent an „Iron Man“ sowie „Uncharted“ beteiligt war. Last but not least sei Michael Gamble erwähnt, der als Project Director bei BioWare arbeitet und für Electronic Arts an der Serie mitwirkt.

Worum es in der „Mass Effect“-Serie von Amazon MGM Studios gehen soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch unbekannt. Laut Variety werden Details zur Handlung der Live-Action-Serie noch unter Verschluss gehalten. Ob sich Fans der Spielereihe also auf eine Nacherzählung der bekannten Geschichte rund um Commander Shepard und seine Crew oder womöglich eine komplett neue Story freuen dürfen, muss somit die Zeit zeigen.

Gerüchte um eine Serien-Adaption von „Mass Effect“ kursieren bereits seit Jahren. Mitte 2021 erreichte uns beispielsweise die Meldung, Streaming-Service Netflix sei an einer Animationsserie basierend auf der Videospielreihe interessiert. Meldungen, die sich bisher nicht bewahrheiten sollten. Gegen Ende 2021 kursierte indes ein Bericht, laut dem Amazon kurz vor dem Abschluss eines Deals zu einer Serien-Umsetzung der beliebten Sci-Fi-Rollenspiele stünde.

Die „Mass Effect“-Live-Action-Serie von Amazon MGM Studios hat noch keinen Starttermin.

