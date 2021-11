Mass Effect: Deal kurz vor dem Abschluss? Offenbar Serie für Amazon Prime geplant

Aktuellen Berichten zufolge könnte in der Tat an einer Serien-Adaption zu "Mass Effect" gearbeitet werden. Wie "Deadline" berichtet, wird diese allerdings nicht für Netflix produziert. Stattdessen sollen sich die Amazon Studios die entsprechenden Rechte gesichert haben.

Bereits im Sommer dieses Jahres erreichte uns das Gerücht, dass uns auf kurz oder lang eine Serien-Adaption zur beliebten „Mass Effect“-Reihe ins Haus stehen könnte.

Im Rahmen eines aktuellen Berichts legten die Redakteure von „Deadline“ noch einmal nach und gaben an, dass in der Tat an einer unangekündigten Serie zu „Mass Effect“ gearbeitet wird. Laut dem für gewöhnlich gut informierten Magazin wird diese entgegen den letzten Gerüchten allerdings nicht in Zusammenarbeit mit Netflix entstehen beziehungsweise auf Netflix zur Verfügung gestellt. Stattdessen ist die Rede davon, dass sich die Amazon Studios die entsprechenden Rechte sichern könnten.

Amazon auf der Suche nach mehr Science-Fiction-Content?

Wie es weiter heißt, soll die unerwartet starke Performance von „The Wheel of Times“ dazu geführt haben, dass sich die Verantwortlichen der Amazon Studios auf der Suche nach weiterem Science-Fiction-Content befinden. Bei der erfolgreichen „Mass Effect“-Reihe aus dem Hause BioWare könnten die Amazon Studios fündig geworden sein. Laut „Deadline“ befinden sich die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss.

Da eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung noch aussteht, bleibt vorerst abzuwarten, was es mit der möglichen Serien-Adaption zu „Mass Effect“ im Detail auf sich hat. Sollten sich diesbezüglich konkrete Details ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

