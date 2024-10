Mass Effect 5: Nach der Kritik am neuen Dragon Age – BioWare spricht über den Grafikstil

Schon vor dem Release kritisierte ein Teil der Community den mitunter cartoonhaft wirkenden Grafikstil von "Dragon Age: The Veilguard". Doch wie sieht das Ganze beim neuen "Mass Effect" aus? Der Project Director Michael Gamble klärt auf.

Ende der Woche erscheint mit „Dragon Age: The Veilguard“ das neuste Rollenspiel aus dem Hause BioWare. Auch wenn die kürzlich eingetroffenen Testwertungen auf eine unterhaltsame RPG-Erfahrung hindeuten, kam das neue „Dragon Age“ nicht ganz ohne Kritik davon.

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung kritisierte ein Teil der Community den Grafikstil von „The Veilguard“, der laut Meinung der Kritiker schlichtweg zu cartoonhaft ausfiel und somit nicht zu einem „Dragon Age“ passe. Auf X (ehemals Twitter) wandte sich ein User an die Entwickler von BioWare und äußerte die Befürchtung, dass das Studio beim nächsten „Mass Effect“ auf einen ähnlichen Artstyle setzen könnte.

Um erst gar keine Spekulationen aufkommen zu lassen, meldete sich Project Director Michael Gamble zu Wort und versicherte, dass sich BioWare beim Grafikstil des neuen „Mass Effect“ treu bleibt.

„Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem Pixar-Vergleich zustimme. Aber Mass Effect ist fotorealistisch und wird es auch bleiben, solange ich verantwortlich bin“, so Gamble.

Was ist zum neuen Mass Effect bekannt?

Da BioWares Fokus in den letzten Jahren auf der Fertigstellung von „Dragon Age: The Veilguard“ lag, sind konkrete Details zum nächsten Akt der „Mass Effect“-Saga weiterhin spärlich gesät. In der Vergangenheit bestätigte BioWare beispielsweise, dass der spielerische Fokus des Sci-Fi-Abenteuers auf der Erfahrung für Einzelspieler liegt.

In wie weit diese Aussage mögliche Online- oder Multiplayer-Elemente ausschließt, bleibt abzuwarten.

Des Weiteren berichtete der gut vernetzte Windows Central-Autor und Insider Jez Corden, dass BioWare beim neuen „Mass Effect“ auf eine offene Welt verzichten und stattdessen auf eine linearere Spielerfahrung setzen könnte.

„Ich habe gehört, dass Mass Effect die offene Welt hinter sich lässt und zu seiner klassischen Formel zurückkehrt. Ich weiß nicht, ob das zu 100 Prozent stimmt, aber es ist ein Gerücht aus der Branche“, so Corden im letzten Sommer.

BioWare möchte ein zweites Andromeda verhindern

Während die ursprüngliche Trilogie von Kritikern wie Spielern gleichermaßen gefeiert wurde, hatte es „Mass Effect: Andromeda“ aus dem Jahr 2017 deutlich schwerer. Sowohl spielerisch als auch im Bereich der Story konnte der Titel die hohen Erwartungen der Community nicht erfüllen.

Auch kommerziell enttäuschte „Mass Effect: Andromeda“. Eines der Ziele, das die Entwickler bei den Arbeiten am neuen „Mass Effect“ verfolgen, besteht laut Project Director Michael Gamble darin, zu den Glanzzeiten der Reihe zurückzukehren.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind diverse Veteranen in die Entwicklung des neuen Ablegers involviert. Beispielsweise arbeiten der ausführende Produzent, der Art Director, der Creative Director und der Game Director bereits seit geraumer Zeit an der Franchise und sollen verhindern, dass es zu einem zweiten „Mass Effect: Andromenda“ kommt.

Der Haken an der Sache: Unbestätigten Berichten zufolge könnte das neue „Mass Effect“ noch bis 2029 auf sich warten lassen.

