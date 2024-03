Mass Effect 5: So möchte BioWare ein zweites Andromeda verhindern

Neben dem Fantasy-Rollenspiel "Dragon Age: Dreadwolf" befindet sich bei BioWare seit ein paar Jahren der nächste "Mass Effect"-Titel in Arbeit. Wie Project Director Michael Gamble versprach, kehren für die Entwicklung des Titels diverse Veteranen der ursprünglichen Trilogie zurück.

Während die ursprüngliche „Mass Effect“-Trilogie bis heute zu den beliebtesten Sci-Fi-Rollenspielen überhaupt gehört, blieb „Mass Effect: Andromeda“ der Community in unschöner Erinnerung.

Sowohl technisch als auch spielerisch kämpfte der 2017 veröffentlichte Ableger mit diversen Macken. Dies führte zu enttäuschenden Verkaufszahlen, die wiederum dafür sorgten, dass BioWare die Unterstützung von „Mass Effect: Andromeda“ früher als geplant einstellte. Ein Szenario, das das Studio beim nächsten großen „Mass Effect“-Abenteuer vermeiden möchte.

Gleichzeitig verfolgt das Studio laut Project Director Michael Gamble das Ziel, an die Glanzzeiten der ursprünglichen Trilogie anzuknüpfen. Dies macht sich laut Gamble unter anderem am Personal bemerkbar, das am neuen „Mass Effect“ arbeitet.

Diverse Veteranen kehren zurück

Demnach besetzte BioWare diverse führende Positionen mit Veteranen, die seinerzeit an der beliebten Trilogie mitwirkten. Genauer gesagt arbeiten der ausführende Produzent, der Art Director, der Creative Director und der Game Director bereits seit geraumer Zeit an der Franchise und sollen verhindern, dass es zu einem zweiten „Mass Effect: Andromenda“ kommt.

Der Haken an der Sache: Wann wir endlich mit handfesten Details zu „Mass Effect 5“ (oder wie auch immer der neue Ableger heißen wird) bedacht werden, ist weiterhin unklar. Zunächst rückt ohnehin das Fantasy-Rollenspiel „Dragon Age: Dreadwolf“ in den Mittelpunkt der internen Bemühnen.

Dieses wird uns BioWare im Laufe des Sommers ausführlich vorstellen. Möglicherweise erfahren wir im Zuge der Präsentation auch, wann „Dragon Age: Dreadwolf“ erscheint.

Folgt das neue Mass Effect erst 2029?

Während sich BioWare mit konkreten Details zum neuen „Mass Effect“ weiterhin zurückhält, lieferte uns die Gerüchteküche in den letzten Monaten immer wieder Gesprächsstoff. Beispielsweise brachte Giantbombs Jeff Grubb Ende letzten Jahres einen möglichen Releasezeitraum für das nächste „Mass Effect“-Kapitel ins Gespräch.

Seinen Informationen zufolge müssen wir uns unter Umständen noch bis zum Jahr 2029 gedulden. Ähnlich äußerte sich Tamoor Hussain, Managing Editor bei GameSpot. Ein weiteres interessantes Detail lieferte uns Jez Corden von Windows Central, der erste Informationen zur spielerischen Umsetzung erfahren haben möchte.

Laut Corden könnten die Entwickler von BioWare dieses Mal auf einen Open-World-Ansatz verzichten. Corden dazu: „Ich habe gehört, dass Mass Effect die offene Welt hinter sich lässt und zu seiner klassischen Formel zurückkehrt. Ich weiß nicht, ob das zu 100 Prozent stimmt, aber es ist ein Gerücht aus der Branche.“

Somit könnte BioWare wieder zum lineareren Ansatz der ersten Titel zurückkehren. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings nicht.

