Mass Effect 5: Release laut Insider nicht vor 2029

Am Dienstag feierte BioWare seinen jährlichen N7-Day, eine Art Feiertag für die Fans der SciFi-Reihe, mit einem neuen Teaser zu dem sich in Entwicklung befindlichen nächsten Teil der „Mass Effect“-Reihe. Laut dem Journalisten und Insider Jeff Grubb sollten die Spieler nun jedoch nicht hoffen, dass der Titel auch bald erscheinen kann.

Grubb und sein Kollege Tamoor Hussain zeichneten ein eher düsteres Bild sowohl für „Mass Effect 5“ als auch für das kommende „Dragon Age: Dreadwolf“. Laut ihnen sei mit dem nächsten Spiel der „Mass Effect“-Serie nicht vor 2029 zu rechnen.

Beide Spiele von BioWare sollen einen ähnlichen Zeitplan haben

In der letzten Ausgabe der „Game Mess Morning Show“ von Giant Bomb kamen Grubb und Hussain unter anderem auch auf die kommenden Spiele von BioWare zu sprechen. „Ihr wollt eine originelle Berichterstattung?“ frage Grubb seine Zuschauer. „Dieses Spiel wird noch lange nicht auf den Markt kommen. Laut meinen Informationen ist der Zeitplan ähnlich, wie als sie Dragon Age: Dreadwolf angekündigt haben. Es wurde 2018 angekündigt und wir bekommen das Spiel nicht vor dem nächsten Jahr. Rechnet man dies durch, kann man von 2029 für Mass Effect 5 sprechen.“ Auch Tamoor Hussain meldete sich zu dem Spiel zu Wort: „Ich habe auch einige Dinge gehört und dieses Spiel ist so weit weg. Es ist im Moment so weit in einer anderen Galaxie.“

Jeff Grubb behauptete weiter, dass der N7-Day-Teaser hauptsächlich dazu dienen sollte, die Fans zu beruhigen. Die Videos sollten nur darauf hinweisen, dass sich der Titel weiter in Entwicklung befindet. Dies soll aber nicht bedeuten, dass das Spiel in absehbarer Zeit auch erscheinen könne.

Weitere Meldungen zur „Mass Effect“-Reihe:

Auch auf „Dragon Age: Dreadwolf“ kam Grubb wieder einmal zu sprechen. Im August berichtete er bereits, dass das Spiel „immer wieder verschoben“ werde und nun für einen Release im Sommer 2024 geplant sei. Der Journalist und Insider gab an, dass er es für „sehr wahrscheinlich“ hält, dass die Veröffentlichung des Titels jedoch noch weiter nach hinten verschoben wird. Dies könne Ende 2024 oder möglicherweise auch Anfang 2025 bedeuten, so Grubb.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: VGC

Weitere Meldungen zu Dragon Age: Dreadwolf, Mass Effect 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren