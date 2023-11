Mass Effect: BioWare veröffentlicht N7-Day-Teaser

Passend zum heutigen N7 Day hat BioWare einige Andeutungen zum nächsten Spiel der „Mass Effect“-Reihe gemacht. Wie wir wissen, befindet sich seit einiger Zeit ein neuer Teil in Entwicklung. Dies hatte BioWare im Rahmen der Game Awards 2020 mit einem ersten Teaser-Trailer bestätigt.

Epsilon, Oculon und weitere Teaser

Nun haben die Entwickler in einem Blogeintrag einen Binärcode eingebunden. Dekodiert ergibt dieser das Wort „Epsilon“. Auf der offiziellen „Mass Effect“-Landing-Page gibt es ebenfalls eine Epsilon-Landing-Page, die einen Teaser-Text mit einem kleinen Videoausschnitt beinhaltet. Demnach hat man ein Andromeda-Notsignal entdeckt.

Dies ist offensichtlich ein Hinweis auf den letzten Teil der Reihe. Zuvor hatte BioWare bereits angedeutet, dass das kommende Spiel ein Nachfolger zu der ursprünglichen Trilogie sowie „Mass Effect: Andromeda“ sein wird.

„Der Prozess ein neues Mass Effect zu erschaffen ist zu gleichen Teilen belohnend und herausfordernd“, heißt es in dem Blogeintrag. „Wir haben uns selbst viele der gleichen Fragen gestellt, die ihr uns über die Jahre hinweg gestellt habt! Was ist mit allen geschehen, die ihr aus den Spielen kennt und liebt? Wer ist wirklich gestorben? Wer hatte mit wem Kinder? Wie klingt ein Baby-Volus? Was ist mit all den Galaxien? Die Enden! Was ist mit unserer Asari-Wissenschaftlerin, die zum Shadowbroker wurde? Was ist mit S─ egal … ihr versteht, worauf wir hinauswollen. Und natürlich gibt es zu diesen Fragen auch Antworten, aber ihr werdet warten müssen, um sie zu hören. Und alles, was wir sagen, wird nicht leicht zu finden sein, wie ihr es von N7 Day-Andeutungen erwartet.“

Ein weiterer Teaser lautet „OCULON-2819-DEFIANCE“, der potentiell das Jahr andeutet, in dem die Handlung spielen wird. Passend dazu hat man auch ein weiteres Video bereitgestellt. Des Weiteren spekulieren die Fans, dass Begriffe wie „Epsilon“ und „Oculon“ der Name des neuen Ablegers sein könnten.

Weitere Meldungen zu Mass Effect:

Allerdings hat BioWare keine konkreten Details verraten. Sobald etwaige Informationen veröffentlicht werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Mass Effect.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren