Mass Effect: Einer der führenden Autoren der Reihe verlässt BioWare

Wie Mac Walters bekannt gab, entschloss er sich nach rund 19 Jahren dazu, das kanadische Entwicklerstudio BioWare zu verlassen. In der Vergangenheit war Walters vor allem als einer der führenden Autoren in die Arbeiten an der "Mass Effect"-Reihe involviert.

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von BioWare aktuell nicht nur am Fantasy-Rollenspiel „Dragon Age: Dreadwolf“. Darüber hinaus befindet sich ein neues „Mass Effect“-Abenteuer in Entwicklung.

Wie bestätigt wurde, wird das „Mass Effect“-Team zukünftig ohne einen führenden Kopf auskommen müssen, der maßgeblich an den Geschichten der bisherigen Ableger beteiligt war. Die Rede ist von Mac Walters, der über sein LinkedIn-Profil bestätigte, dass er sich nach rund 19 Jahren dazu entschloss, BioWare zu verlassen.

Während Walters beim ersten „Mass Effect“ noch als Senior-Writer fungierte, bekleidete er bei „Mass Effect 2“ und „Mass Effect 3“ den Posten des Lead-Writers. Auch in die Arbeiten an „Mass Effect: Andromeda“ (Creative-Director) und der „Mass Effect: Legendary Edition“ (Project-Director) war er in führenden Positionen involviert.

Autor nimmt sich eine kreative Auszeit

Weitere Geschichten im „Mass Effect“-Universum, die von Mac Walters erschaffen wurden, wurden in Form von Comics veröffentlicht. Wohin der Weg des gefeierten Autoren als nächstes führen wird, ist aktuell noch unklar. Im Zuge seiner Mitteilung bedankte sich Walters für seine Zeit bei BioWare und gibt in seinem LinkedIn-Profil darüber hinaus an, sich erst einmal eine Karriere-Pause gönnen zu möchten. Wie lange diese andauern wird, bleibt abzuwarten.

„Diese letzten 19 Jahre waren, gelinde gesagt, eine lebensverändernde Erfahrung, und es machte die Entscheidung, zu gehen, sehr schwierig“, führte Walters aus. „Ich habe mit so vielen wunderbaren Menschen zusammengearbeitet und hatte das Privileg, Teil der tollsten Teams und Projekte zu sein. Es ist schwer, das alles zu ergründen, und ich weiß, dass ich noch Jahre darüber nachdenken werde.“

Ob und in welcher Form sich der Abschied von Walters auf die Entwicklung des nächsten „Mass Effect“-Kapitels auswirken wird, ist unklar. Eine offizielle Stellungnahme seitens BioWare zum Abgang von Walters steht nämlich noch aus.

