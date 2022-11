Mass Effect: Neuer Teaser und Status der Produktion

BioWare feiert auch in diesem Jahr den N7-Day und gewährt im Zuge der Feierlichkeiten einen Blick auf eine mehr oder weniger neue Teaser-Grafik, die sich Fans weiter oben anschauen können.

Bei genauerer Betrachtung ist in der linken unteren Ecke der folgende Text zu erkennen, der zusammen mit dem Bild Hinweise auf das nächste „Mass Effect“ zu liefern scheint:

Vacuum-dock Relay Construction Record / Monitoring Station Operated by Green Dagger Ltd.

Properly of Deepspace Dhow SAV / Ship Captain: Sub-Navarach Soa’Rhal Zhillan-Jones

For Interior Use Only

SA —–314—- ////11_07_90_000_1000-201.48.16 – FILE BAT