Dragon Age The Veilguard: Testwertungen zum Fantasy-RPG machen Lust auf mehr

Dragon Age The Veilguard:

Testwertungen aus aller Welt beschreiben, ob das neue "Dragon Age" überzeugen kann. In der Tat schneidet das Rollenspiel überwiegend gut ab.

An Halloween ist es endlich so weit: „Dragon Age: The Veilguard“ kommt für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt! Den Launch-Trailer könnt ihr euch schon seit vergangenem Donnerstag ansehen.

Drei Tage vor dem Release sind nun die internationalen Testwertungen eingetroffen. 49 Stück sind aktuell verfügbar, wovon 80 Prozent im grünen Bereich liegen. Nur 16 Prozent fallen gemischt aus, keine Wertung ist negativ. Die durchschnittliche Wertung liegt bei 84 Punkten. Demnach können sich RPG-Fans auf ein weiteres gelungenes Rollenspiel freuen.

Biowares Rückkehr zur Fantasy-Reihe ist gelungen

Bei Screen Rant entschied man sich für stolze 90 Punkte: „Es gibt sicherlich einige heikle Themen, die nicht jedermanns Sache sind, aber insgesamt bin ich der Meinung, dass Dragon Age: The Veilguard ein heroisches Abenteuer ist, das dem Franchise würdig ist.“

Dem Durchschnitt sehr nah kommt Forbes, die 85 Punkte vergeben: „Dragon Age The Veilguard ist vielleicht nicht die zehnjährige Wartezeit wert, aber es macht auf seine Art sehr viel Spaß und bietet eine einzigartige Erkundung der Welt und eine neue Reihe von denkwürdigen Charakteren.“

Von TechRadar Gaming gibt es 80 Punkte: „Eine beeindruckende Rückkehr zur Fantasy-Reihe mit spannenden Kämpfen und charmanten Nebencharakteren – aber es kommt nie ganz aus der Umlaufbahn seiner Vorgänger heraus.“

IGN Italia vergibt 75 solide Punkte: „eine mehr als anständige Rückkehr der Fantasy-Serie von BioWare, vor allem dank einer fesselnden Handlung und einem guten Kampfsystem. Allerdings tragen die Grafikabteilung, der fehlende Rollenspiel-Tiefgang und die sehr repetitiven Gameplay-Gimmicks dazu bei, die Endbewertung zu senken.“

Nur 70 Punkte stammen von Inverse: „Zum Glück für die Fans, die über ein Jahrzehnt darauf gewartet haben, gelingt es The Veilguard größtenteils, sowohl eine neue Richtung einzuschlagen als auch den Höhepunkt dessen zu zeigen, was zuvor kam. Auch wenn die Schwierigkeiten mit dem neuen Kampfsystem und die uneinheitliche Geschichte es davon abhalten, wirklich großartig zu sein.“

Wie beliebt das Fantasy-Abenteuer bei den PlayStation-Spielern ist, zeigt ein Blick in den PS Store. Momentan hat „Dragon Age: The Veilguard“ die meisten Vorbestellungen vorzuweisen.

