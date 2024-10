Dragon Age The Veilguard: Bioware feiert Launch mit neuen Eindrücken

Unheimliche Artefakte, die Dunkle Brut und gefährliche Kulte: In dem kommenden „Dragon Age: The Veilguard“ wird der Protagonist Rook alle Hände voll zu tun haben. Mit einem neuen Trailer geben die Entwickler von BioWare schon einen kleinen Vorgeschmack darauf, mit was für Mächten sich die Spieler in dem nächsten Teil der „Dragon Age“-Reihe herumplagen müssen.

Denn der Release von „Dragon Age: The Veilguard“ ist nicht mehr fern. Das Rollenspiel erscheint bereits am 31. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC.

Offizieller Launch-Trailer gibt actionreiche Einblicke

Der neue Trailer zu „Dragon Age: The Veilguard“ gibt den Zuschauern bereits einen kleinen Überblick, worum es in dem Spiel gehen wird. So sind zwei uralte, tyrannische Elfengötter aus ihrem Gefängnis entkommen und richten einiges an Unfug in Thedas an. Allerdings soll dies nur der Anfang der Schwierigkeiten für Rook und die Begleiter sein.

Denn Artefakte, die Jahrhunderte lang inaktiv waren, erwachen plötzlich wieder zum Leben. Daneben müssen sich die Helden auch noch mit der Dunklen Brut und fiesen Dämonen herumschlagen. Auch taucht ein geheimnisvoller Kult auf, der in diesen gefährlichen und angsteinflößenden Tagen immer mehr an Macht gewinnt.

Zu allem Überfluss treibt sich auch noch der Elf Solas, der Dread Wolf, nach dem der vierte Teil der „Dragon Age“-Reihe ursprünglich benannt wurde, in der Welt herum. Auch Solas ist in dem neuen Launch-Trailer kurz zu sehen.

Spiel wird sich an ein erwachsenes Publikum richten

Der Trailer ist recht actionreich gestaltet. Allerdings sind auch einige brutale oder gruselige Szenen zu sehen.

Vor wenigen Tagen hat die nordamerikanische Entertainment Software Rating Board (ESRB) ihre Alterseinstufung für „Dragon Age: The Veilguard“ veröffentlicht. Wie schon seine Vorgänger bekam auch das kommende Rollenspiel von der Behörde ein M-Rating verpasst. Dieses steht für „Mature“, also für ein erwachsenes Publikum. Laut der ESRB sei das M-Rating auf die Darstellung von Gewalt, Blut und sexuelle Inhalte zurückzuführen.

