Dragon Age The Veilguard: Sexuelle Inhalte, Gewalt und reichlich Blut – ESRB fällt Urteil

Dragon Age The Veilguard:

Wenige Tage vor dem Release des Rollenspiels versah das nordamerikanische ESRB "Dragon Age: The Veilguard" mit einer Altersfreigabe. Wie im Prinzip nicht anders zu erwarten war, richtet sich auch der neueste Ableger der Reihe mit einem Mature-Rating an ein erwachsenes Publikum.

In knapp einer Woche erscheint mit „Dragon Age: The Veilguard“ der neueste Ableger der beliebten Rollenspielserie aus dem Hause BioWare für die Konsolen und den PC.

Nachdem uns kürzlich die Meldung erreichte, dass die Reviews der internationalen Presse kurz vor dem Release veröffentlicht werden können, liegt ab sofort auch die Altersfreigabe durch das nordamerikanische Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) vor. Mit großen Überraschungen sollten Fans der Reihe nicht rechnen.

Genau wie die drei Vorgänger bekam „Dragon Age: The Veilguard“ in Nordamerika das „Mature“-Rating verpasst und richtet sich damit ausschließlich an ein erwachsenes Publikum. Laut der Beschreibung durch das ESRB ist das M-Rating auf die Darstellung von Gewalt, reichlich Blut und sexuelle Inhalte zurückzuführen.

Die Beschreibung des ESRB im Detail

Zunächst geht das ESRB in der Beschreibung kurz auf das Spiel an sich ein. Wir schlüpfen in die Rolle des unfreiwilligen Helden Rook, der vor der Aufgabe steht, die Welt von Thedas vor der Zerstörung durch alte und korrumpierte Götter zu beschützen. Die Spieler erkunden die Umgebung, interagieren mit Charakteren, erfüllen Quests und bekämpfen Feinde im Nahkampf, im Fernkampf oder mittels Magie.

Dabei greifen sie auf unterschiedliche Waffen wie Schwerter, Pfeile oder magische Stäbe zurück. Weiter heißt es, dass „Dragon Age: The Veilguard“ nicht mit der Darstellung von Blut und expliziter Gewalt geizt.

Das ESRB weiter: „Der Kampf wird durch Schmerzensschreie, Explosionen und Blutspritzeffekte hervorgehoben. Zwischensequenzen zeigen auch Fälle von Gewalt und Blut. Auf Schwertern aufgespießte Charaktere oder verschrumpelte Leichen inmitten blutbefleckter Foltergeräte. Einige Szenen zeigen Leichen, die in Blutlachen/großen Blutspritzern liegen. Ein Bosskampf findet in einer großen Blutlache/einem großen Raum voller Blut statt.“

Bezüglich der sexuellen Inhalte ergänzte das ESRB, dass wir uns zum einen auf die serientypischen Romanzen einstellen dürfen. Hinzukommen freizügige Outfits, Sexszenen oder Charaktere, die oben ohne dargestellt werden. Das Rating und die komplette Beschreibung durch das ESRB findet ihr hier.

PS5 Pro-Unterstützung und ein großer Umfang

In den letzten Tagen versorgten uns die Entwickler von BioWare mit weiteren Details zu ihrem nächsten Projekt. Zum einen wurde bestätigt, dass „Dragon Age: The Veilguard“ auf der PS5 Pro in beiden Darstellungs-Modi mit technischen Verbesserungen aufwartet. Zu diesen gehören unter anderem grafische Optimierungen.

„Sowohl der Fidelity- als auch der Performance-Modus des Spiels werden auf der neuen Hardware Verbesserungen erfahren, einschließlich einer höheren Auflösung in den 30-FPS-Fidelity- und 60-FPS-Performance-Modi. Außerdem wird es in beiden Modi verschiedene verbesserte visuelle Einstellungen geben“, so BioWare.

Des Weiteren sprach das Studio kürzlich über den Umfang des Rollenspiels. Wer nur die Geschichte von „Dragon Age: The Veilguard“ abschließen möchte, kann rund 40 Stunden einplanen. Wer einen Großteil der optionalen Aufgaben in Angriff nehmen und die diversen Geheimnisse der Spielwelt aufdecken möchte, wird mehr als 100 Stunden beschäftigt sein.

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint am 31. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

