Dragon Age The Veilguard: Test-Wertungen nahen – Insider nennt Termin für die Reviews

Dragon Age The Veilguard:

In der nächsten Woche erscheint mit "Dragon Age: The Veilguard" der neueste Ableger von BioWares Rollenspielserie. Laut dem bekannten Insider Tom Henderson fällt das Review-Embargo kurz vor dem Release.

Knapp zehn Jahre nach dem Release von „Dragon Age: Inquisition“ bereitet BioWare der Wartezeit der Fans Ende des Monats ein Ende und veröffentlicht „Dragon Age: The Veilguard“ für den PC und die Konsolen.

Da die letzten BioWare-Titel „Mass Effect: Andromeda“ und „Anthem“ die hohen Erwartungen der Spieler nicht erfüllten, herrscht mitunter auch beim neuen „Dragon Age“-Abenteuer Skepsis. Wer vor dem Kauf zunächst die internationalen Reviews beziehungsweise Wertungen abwarten möchte, wird sich wohl noch eine Woche gedulden müssen.

Wie der gut vernetzte und als zuverlässig geltende Insider Tom Henderson berichtet, fällt das Review-Embargo von „The Veilguard“ in der nächsten Woche. Genauer gesagt am Montag, den 28. Oktober 2024 und somit wenige Tage vor dem Release des Rollenspiels.

Fantasy-RPG für die PS5 Pro optimiert

Aus einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Übersicht geht hervor, dass auch „Dragon Age: The Veilguard“ zu den Titeln gehört, die für die PS5 Pro optimiert werden. Laut Maciej Kurowski, dem technischen Direktor von BioWare, warten auf der PS5 Pro sowohl im Fidelity- als auch im Performance-Modus diverse Verbesserungen.

„Sowohl der Fidelity- als auch der Performance-Modus des Spiels werden auf der neuen Hardware Verbesserungen erfahren, einschließlich einer höheren Auflösung in den 30-FPS-Fidelity- und 60-FPS-Performance-Modi. Außerdem wird es in beiden Modi verschiedene verbesserte visuelle Einstellungen geben“, führte Kurowski aus.

Dank der PlayStation Spectral Super Resolution oder kurz PSSR genannten Upscaling-Technik kommen Spieler von „Dragon Age: The Veilguard“ auf der PS5 Pro zudem in den Genuss einer besseren Bildqualität.

Hinzukommt eine Unterstützung von Raytraced Ambient Occlusion (RTAO), das auf der Standard-PS5 nur im 30-FPS-Fidelity-Modus verfügbar war, im Performance-Modus.

So umfangreich ist BioWares neuer Titel

Wenige Wochen vor dem Release sprach BioWare kürzlich über den Umfang von „Dragon Age: The Veilguard“. Laut dem Studio werden Spieler, die sich ausschließlich auf die Kampagne konzentrieren, in etwa 40 Stunden benötigen, um das Spiel zu beenden.

Wer alles sehen und die Nebenaktivitäten in Angriff nehmen möchte, kann über 100 Stunden einplanen.

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint am 31. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Neben der obligatorischen Standard-Fassung bieten BioWare und EA eine Deluxe Edition an.

Diese ist im PlayStation Store für 99,99 Euro erhältlich und umfasst die folgenden Inhalte.

Kosmetische Blutdrachen-Rüstung

Sechs kosmetische Waffen für Rook

Ein Krieger-Rüstungsset für Rook

Ein Magier-Rüstungsset für Rook

Ein Schurken-Rüstungsset für Rook

Sieben Waffen für Gefährten

Sieben Rüstungssets für Gefährten

