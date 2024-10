PS5 & PS4: Dragon Age The Veilguard führt bei Vorbestellungen im PS Store

In den kommenden Tagen, Wochen und Monaten erscheinen zahlreiche neue Spiele für PS4 und PS5. Und viele Titel sorgen schon vor ihrem Launch für ein reges Vorbestellaufkommen.

Besonders Rollenspiele und bekannte Franchises sind unter den Favoriten der PSN-Nutzer zu finden. Die Liste der am häufigsten vorbestellten Spiele im PlayStation-Store zeigt zudem, dass umfangreiche Special- und Deluxe-Editionen nach wie vor gefragt sind.

Fantasy und Landwirtschaft hoch im Kurs

An der Spitze der Charts steht das Fantasy-Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“. Vor allem die Standardversion hat es den Vorbestellern angetan. Die Deluxe-Edition folgt auf Rang 3. Sie kostet 20 Euro mehr und bietet zusätzliche Waffen und Rüstungssets.

Was „Dragon Age: The Veilguard“ taugt, erfahren wir heute ab 17 Uhr, wenn die ersten Testberichte veröffentlicht werden. Spartipp: Bei Media Markt gibt es das Rollenspiel vor dem Launch für PS5 mit 18 Prozent Rabatt.

Zu den weiteren Top-Titeln in Hinblick auf die Vorbestellungen gehört der „Landwirtschafts-Simulator 25“, der in verschiedenen Ausführungen auf große Nachfrage trifft. Rang 2 und 4 schnappte sich das Abenteuer rund um Ackerbau und Viehzucht.

„Monster Hunter Wilds“ folgt mit einer recht kostspieligen Version. Knapp 120 Euro möchte Capcom für die Deluxe-Edition haben. Käufer profitieren von einem Deluxe-Paket, dem Kosmetik-DLC-Paket 1, dem Kosmetik-DLC-Paket 2 und einem Premium-Bonus.

Aufgrund des Early Access mit einem frühen Zugriff auf die ersten beiden Kapitel ist “Life is Strange: Double Exposure” quasi schon ein alter Hut. Mit dem finalen Launch in dieser Woche ist der Titel aber noch einmal in den Charts der Vorbestellungen im PSN vertreten.

Eine weitere Neuerscheinung der Woche ist das Remaster von „Horizon Zero Dawn“. Das beliebte Action-Adventure feiert mit neuen Grafiken und optimierter Performance auf der PS5 ein Comeback. Auch der Klassiker „Legacy of Kain: Soul Reaver 1 und 2“ sowie die Neuauflage der Teile 4 bis 6 von „Tomb Raider“ finden als Remaster großen Anklang bei Spielern.

„Sniper Elite: Resistance“, das kürzlich einen Termin bekam, ist in zweifacher Ausführung dabei. Das Erweiterungspack „The Sims 4: Leben und Tod“ hat es den Vorbestellern ebenfalls angetan. Gleiches gilt für das in der kommenden Woche erscheinende VR-Spiel „Metro Awakening“ und „Kingdom Come: Deliverance 2“, das bis 2025 auf sich warten lässt.

Nachfolgend die Top 20 der “meistverkauften Vorbestellungen” im PlayStation Store:

Dragon Age The Veilguard (79,99 Euro) Landwirtschafts-Simulator 25 (59,99 Euro) Dragon Age The Veilguard Deluxe Edition (99,99 Euro) Landwirtschafts-Simulator 25 Year 1 Bundle (89,99 Euro) Life is Strange Double Exposure Ultimate Edition (89,99 Euro) Monster Hunter Wilds Premium Deluxe Edition (119,99 Euro) Horizon Zero Dawn Remastered (49,99 Euro) Life is Strange Double Exposure (59,99 Euro) Monster Hunter Wilds (79,99 Euro) Sniper Elite Resistance Deluxe Edition (89,99 Euro) Die Sims 4 Leben und Tod Erweiterungspack (39,99 Euro) Planet Coaster 2 Deluxe Edition (64,99 Euro) Towers of Aghasba (35,99 Euro) Monster Hunter Wilds Deluxe Edition (99,99 Euro) Sniper Elite Resistance (59,99 Euro) Legacy of Kain Soul Reaver 1 und 2 Remastered (29,99 Euro) LEGO Horizon Adventures Digital Deluxe Edition (79,99 Euro) Tomb Raider 4 – 6 Remastered (29,99 Euro) Kingdom Come Deliverance 2 Gold Edition (89,99 Euro) Metro Awakening Deluxe Edition (49,99 Euro)

Ob und wie sich die aktuellen Vorbestellungen in Verkaufszahlen nach dem Release niederschlagen werden, bleibt abzuwarten. Die starke Nachfrage nach Deluxe- und Special-Editionen deutet darauf hin, dass vor allem Vorbesteller bereit sind, tiefer in die Tasche zu greifen. Häufig sind die Editionen mit einem Frühzugriff verbunden, was die hohen Chart-Positionierungen erklären könnte, aber eben nicht in allen Fällen.

Welche der gelisteten Spiele habt ihr – digital oder als Disk – vorbestellt? Oder verzichtet ihr auf Vorbestellungen und greift erst zum Launch zu?

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren