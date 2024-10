PS5 & PS4: Neuerscheinungen der Woche mit Dragon Age The Veilguard und Horizon Zero Dawn Remastered

In der kommenden Woche erscheinen neue Titel für PS5 und PS4, darunter das Remaster von “Horizon Zero Dawn" und BioWares Rollenspiel “Dragon Age The Veilguard". Das war aber längst nicht alles.

In den nächsten Tagen können sich Spieler auf mehrere Neuveröffentlichungen für PS4 und PS5 einstellen. Die Liste der Titel umfasst neue und überarbeitete Abenteuer, die sowohl Fantasy- als auch Sci-Fi-Fans begeistern dürften.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Remastered-Edition von “Horizon Zero Dawn”, die Spieler zurück in eine postapokalyptische Welt voller Maschinen und Stämme führt, sowie auf dem Fantasy-Titel “Dragon Age The Veilguard”, der den beliebten Schauplatz Thedas mit neuen Herausforderungen zurückbringt.

Auch “Life is Strange Double Exposure” ist in der finalen Version dabei, nachdem der Early Access für reichlich Kritik sorgte.

Neuerscheinungen der Woche vom 28. Oktober bis 3. November 2024:

Montag, 28. Oktober 2024

Reel Fishing: Days of Summer (PS5, PS4)

Dienstag, 29. Oktober 2024

Chained Climb Together (PS4)

(PS4) Clock Tower Rewind (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Life is Strange Double Exposure (PS5)

(PS5) Monster High Skulltimate Secrets (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Phasmophobia (PS5)

(PS5) Way of the Hunter: Wild Expeditions (PS5)

Mittwoch, 30. Oktober 2024

Retreat To Enen (PS5)

(PS5) Skater’s Solstice (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Vampire Hunters (PS5, PS4)

Donnerstag, 31. Oktober 2024

Dragon Age The Veilguard (PS5)

(PS5) Horizon Zero Dawn Remastered (PS5)

(PS5) Monospaced Lovers (PS5)

(PS5) Poppy Playtime Triple Pack (PS5)

(PS5) Raiden Nova (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Shadows of the Damned Hella Remastered (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Slime 3K: Rise Against Despot (PS5, PS4)

(PS5, PS4) The Exit Project Backstreets (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Totally Spies Cyber Mission (PS5, PS4)

Freitag, 1. November 2024

Aero The Acro-Bat Rascal Rival Revenge (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Albatroz (PS5)

(PS5) Farmagia (PS5)

(PS5) Knight Shooter (PS4)

(PS4) Roll Ball (PS5, PS4)

Das sind die Highlights der neuen Woche:

Horizon Zero Dawn Remastered: Eine offene Welt mit 4K-Auflösung

Das Remaster von “Horizon Zero Dawn” entführt Spieler einmal mehr in eine ferne Zukunft, in der Maschinen die Erde beherrschen und die Menschheit sich in Stämmen organisiert hat. Die Hauptfigur, die Jägerin Aloy, begibt sich auf die Suche nach Antworten über ihre Herkunft und die verborgenen Geheimnisse der Vergangenheit. Sie trifft auf verschiedene Charaktere, erkundet Siedlungen und muss sich feindlichen Maschinen und rivalisierenden Fraktionen stellen.

Die Remastered-Edition für die PlayStation 5 umfasst technische Verbesserungen. Grafiken in 4K und HDR sorgen laut Sony und Guerrilla Games für beeindruckende Bilder, während die Ladezeiten dank SSD-Technologie nahezu verschwinden.

Spieler profitieren zudem vom immersivem Sound durch Tempest 3D AudioTech und spüren den Spielverlauf durch das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers.

Dragon Age The Veilguard: Kampf gegen alte Götter

“Dragon Age The Veilguard” führt die Spieler zurück nach Thedas, ein Land voller Konflikte und Magie. Zwei korrupte Götter sind aus der Dunkelheit aufgestiegen und bedrohen die Welt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Rook und stellen sich der Herausforderung, diese mächtigen Gegner zu besiegen und die Welt zu retten.

Im Verlauf des Spiels treffen Spieler Entscheidungen, die den Verlauf der Handlung beeinflussen, und entwickeln ihren Charakter nach eigenem Stil weiter.

Begleitet wird Rook von einer Gruppe aus sieben Gefährten. Jeder dieser Charaktere bringt eine eigene Hintergrundgeschichte mit, was zu einer dynamischen Gruppendynamik und abwechslungsreichen Spielmöglichkeiten führen soll.

Life is Strange Double Exposure: Spurensuche in zwei Realitäten

Im “Life is Strange Double Exposure” schlüpfen Spieler in die Rolle der Fotografin Max Caulfield, die auf dem Campus der Caledon-Universität mit übernatürlichen Kräften einen Mordfall aufklären muss. Als ihre Freundin Safi ermordet aufgefunden wird, versucht Max, die Zeit zurückzudrehen und eröffnet dabei ein Portal zu einer parallelen Realität, in der Safi noch lebt, aber in Gefahr ist.

Durch Max‘ Fähigkeit, zwischen den beiden Realitäten zu wechseln, muss der Spieler Hinweise sammeln und Verdächtige verfolgen. Die duale Storyline sorgt für zusätzliche Herausforderungen, da Max nicht nur gegen die Zeit, sondern auch gegen den Mörder ankämpfen muss, um Safis Schicksal zu ändern. Völlig neu ist der Titel am Ende nicht, denn schon vor Wochen startete der kritisierte Early Access für Vorbesteller der Ultimate Edition.

Welche Neuerscheinungen der kommenden Woche schnappt ihr euch? Verratet es uns in den Kommentaren.

Weitere Meldungen zu Neuerscheinungen, PS4, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren