Twisted Metal: TV-Serie mit Sweet Tooth und John Doe erhält zweite Season

"Twisted Metal" kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Bestätigt wurde sie auf der Bühne von The Game Awards 2023. Die Ausstrahlung erfolgt einmal mehr auf Peacock.

Die TV-Serie zur PlayStation-Marke „Twisted Metal“ fiel beim Fachpublikum weitgehend durch. Auf Metacritic kommt die erste Season auf einen Score von 53. Deutlich zufriedener sind hingegen viele Zuschauer, was zu einem User-Score von 7.1 führte.

Letztendlich scheint die Produktion lukrativ gewesen zu sein. Denn es geht weiter. Während der jüngsten Vergabe der Game Awards wurde eine zweite Season der auf Peacock ausgestrahlten “Twisted Metal”-Serie angekündigt.

Ein großes Dankeschön vom Showrunner

Für die Bestätigung der Fortsetzung sorgte der Schauspieler Anthony Mackie auf der TGA-Bühne, bevor er den Gewinner des Preises für das beste fortlaufende Spiel beim Namen nannte. Mackie ist einer der Hauptdarsteller der Serie und spielt den Charakter John Doe.

„Ich muss unseren unglaublichen Fans ein großes Dankeschön aussprechen – ich habe jeden Kommentar gelesen und war so überwältigt von der Liebe, der Unterstützung und der Begeisterung“, ergänzte Showrunner Michael Jonathan Smith in einer Pressemitteilung.

Man sei dankbar, die Geschichte von John Doe, Quiet und Sweet Tooth fortsetzen zu dürfen. Sie werden im “erwarteten Twisted Metal-Turnier gegen bekannte Gesichter und neue grimmige Feinde“ antreten.

Das Mixtape seit bereits fertig und Smith freue sich darauf, mit der “großartigen Besetzung und Crew wieder auf Tour” gehen zu können.

Die erste Season von “Twisted Metal” feierte Ende Juli Premiere und erwies sich als großer Erfolg – trotz aller Kritik. NBCUniversal gab später bekannt, dass „Twisted Metal“ Anfang August zu den beliebtesten Originalsendungen auf der Peacock-Plattform gehört.

Im Durchschnitt schauten Abonnenten etwa drei Episoden in einer einzigen Sitzung, während andere es vorzogen, alle zehn Episoden auf einmal hinter sich zu bringen.

Die erste Season von „Twisted Metal“ ging im Sommer an den Start.

Wann die zweite Staffel von “Twisted Metal” folgen soll, bleibt abzuwarten. Fest steht hingegen, dass Zuschauer in Deutschland ein paar Hürden überwinden müssen, wenn sie die Premiere selbst erleben möchten.

Denn Peacock richtet sich an das US-Publikum und das Streaminggerät muss sich “physisch in den USA” befinden, was über VPN-Tools und dergleichen simuliert werden kann. Ab 5,99 Dollar pro Monat geht es los.

Bei der Bezahlung sind die Smartphones-Apps bei Google Play und Apple mit zuvor eingerichteten US-Konten behilflich, da Peacock außerhalb dieser Plattformen offenbar nur US-Zahlungsmethoden unterstützt. Im Internet gibt es allerlei Anleitungen.

Nachfolgend ein Trailer zur ersten Staffel:

