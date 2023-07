Twisted Metal: Die internationalen Reviews zur neuen PlayStation-Serie

Am heutigen Donnerstag feiert „Twisted Metal“ Premiere. Die Wertungen aus aller Welt verraten euch, ob die Action-Comedy-Serie gelungen ist.

14 Rezensionen liegen gegenwärtig vor, wovon neun Stück positiv ausfallen. Drei sind wiederum neutral, zwei sogar negativ. Im Durchschnitt liegt der Wert momentan bei 58 von 100 Punkten.

Absurd und urkomisch

Die höchste Wertung stammt von IGN – mit 80 Punkten: „Twisted Metal ist absurd und urkomisch, genau so, wie man es sich von einem dystopischen Cannonball Run wünscht. Ja, es passt zum kruden Humor der Spiele, aber im Großen und Ganzen geht es davon aus und erzeugt seine eigenen dunklen und verzerrten Ödland-Sensibilitäten.“

Nicht ganz begeistert, aber ebenfalls überzeugt ist The Hollywood Reporter. 70 Punkte geben sie der Serie: „Ganz anständig. Sowohl farbenfroh als auch so tief wie ein schimmernder Ölteppich auf einem schwülen Stück verlassenen Asphaltdecke, fehlt es Twisted Metal an Budget und Einfallsreichtum, um dem Gefühl des unerbittlichen Chaos des Spiels konsequent gerecht zu werden. Aber seine Grenzen machen Raum für die Entwicklung einer soliden, charakterbasierten Geschichte rund um die Stars Anthony Mackie und Stephanie Beatriz.“

Fans dürften zufrieden sein

Weniger zufrieden ist Consequence, von denen 58 Punkte stammen. Damit haben sie genau den aktuellen Metascore getroffen. In ihrem Fazit heißt es: „Fans der Spiele werden von Sweet Tooths atemberaubendem Elan begeistert sein, wenn nicht sogar von der Struktur der Prämisse der Serie. Wir haben eine weitere Mortal Kombat (2021)-Situation vor uns, eine Adaption, die in erster Linie als Vorbereitung für weitere Spiele dient. Aber wenn Sie auf Low-Budget- und Low-Budget-Aderlass stehen, gibt es weitaus schlechtere Wege.“

Variety hingegen hält die Videospieladaption für misslungen. Nur für 30 Punkte reichte es in diesem Fall: „Twisted Metal“ weist keine Mängel auf, da es sich um eine Spieladaption handelt. Seine Mängel verdeutlichen immer noch, warum „The Last of Us“ eine Ausnahme von einer ansonsten eisernen Regel war und dass das Kopieren des Drehbuchs dieser Serie kein todsicheres Erfolgsrezept ist. Die Geschichte von „Twisted Metal“ ist dünn und voller Tropen.“

Die „Twisted Metal“-Serie ist ab sofort beim amerikanischen Streaminganbieter Peacock zu sehen.

