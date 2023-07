Twisted Metal: Abgedrehte Fahrzeug-Action im neuen Serien-Trailer

In diesem Monat kehrt „Twisted Metal“ zurück –zwar nicht als Videospiel, aber immerhin als Serie. Zehn Folgen erwarten die Zuschauer, die actionreiche Fahrzeug-Action mit einer Prise Humor geboten bekommen. Das verdeutlicht der neueste Trailer, den Peacock heute hochgeladen hat. Unterhalb der folgenden Zeilen könnt ihr ihn euch ansehen.

Bei Peacock handelt es sich um einen US-amerikanischen Streaming-Dienst, auf dem die Serie ausgestrahlt wird. Am 27. Juli ist es so weit. Wo ihr hierzulande schauen könnt, ist noch nicht bekannt.

Zur Handlung: Der Außenseiter John Doe (gespielt von Anthony Mackie) erhält die Chance auf ein besseres Leben. Seine Aufgabe dafür lautet, ein mysteriöses Paket durch das postapokalyptische Ödland zu transportieren. Auf dem Weg muss er sich fiesen Plünderern stellen, die bewaffnete Fahrzeuge steuern. Und dann wäre da noch dieser geisteskranke Clown, der den ikonischen Eiscreme-Truck fährt. Immerhin bekommt John Hilfe von einem axtschwingenden Autodieb.

Neben Anthony Mackie treten Stephanie Beatriz, Joel Seanoa, Will Arnett sowie Thomas Haden Church in Erscheinung. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Michael Jonathan Smith, der für „Cobra Kai“ und „Humanity’s End“ verantwortlich war. Für die Produktion sind wiederum Rhett Reese und Paul Wernick zuständig gewesen, die in der Vergangenheit an „Zombieland“ sowie „Deadpool“ arbeiteten.

Weitere Meldungen zu „Twisted Metal":

Offenbar feiert die Combat-Racer-Reihe früher oder später auch auf der PlayStation ihr Comeback. Zuletzt deuteten darauf Stellenausschreibungen des britischen Sony-Studios Firesprite hin. Noch steht die Ankündigung aber aus.

Schaut euch jetzt den Trailer an:

