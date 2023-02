Twisted Metal: Stellenausschreibungen deuten PSVR2-Unterstützung & PC-Version an

Nach wie vor lässt die offizielle Ankündigung des "Twisted Metal"-Reboots auf sich warten. Für neuen Gesprächsstoff sorgen aktuelle Stellenausschreibung des Studios Firesprite, das in der Vergangenheit immer wieder mit dem Projekt in Verbindung gebracht wurde.

Bereits im Sommer 2021 kam das Gerücht auf, dass die „Destruction AllStars“-Macher von Lucid Games zwischenzeitlich an einem Reboot der „Twisted Metal“-Reihe arbeiteten.

Das Wort „zwischenzeitlich“ ist in diesem Fall bewusst gewählt, da unbestätigte Berichte Anfang 2022 darauf hindeuteten, dass sich Sony Interactive Entertainment dazu entschloss, Lucid Games das Projekt zu entziehen und den Reboot von „Twisted Metal“ bei den Firesprite Studios unterzubringen.

Untermauert werden die Gerüchte von aktuellen Stellenausschreibungen, mit denen die Verantwortlichen von Firesprite nach Verstärkung sorgen. Wirft man einen genaueren Blick auf die Jobanzeigen, dann wird schnell deutlich, warum diese die Spekulationen um „Twisted Metal“ befeuern.

Car-Combat, VR-Support und mehr

Die erste Stellenausschreibung bezieht sich auf den Posten des „Principle Physics Programmer“, der ein Team verstärken soll, das an einem neuen Triple-A-Projekt auf Basis der Unreal-Engine 5 arbeitet. Zudem wird erwähnt, dass „Erfahrungen in der Entwicklung von Gameplay für VR nützlich wären“ und dass das Projekt „Gameplay-Mechaniken“ mit einer „tiefen Einbettung von Storytelling-Elementen in ein einzigartiges Universum“ verschmelzen wird.

In einer Stellenausschreibung für einen „Lead AI Programmer“ wiederum heißt es: „Als leitender KI-Programmierer sind Sie für das Entwerfen, Entwickeln und Warten hochmoderner KI-Verhaltenssysteme und der gesamten NPC-Gameplay-Architektur verantwortlich. Sie werden an Plattformen der nächsten Generation und in Bereichen wie, aber nicht beschränkt auf – KI, NPC-Verhalten, Wegfindung, Navigation, Entscheidungsbäume, Auswahlsysteme arbeiten.“

Noch offensichtlicher fällt die Beschreibung für den neu zu besetzenden Posten des „Principle Designers“ aus, die nicht nur auf PlayStation Network- und Steam-Backends verweist. Zudem ist hier explizit von einer Mischung aus „genreübergreifenden Gameplay-Mechaniken rund um Fahrzeug- und Fußkämpfe“ die Rede. Ein weitere handfester Hinweis auf „Twisted Metal“?

Offizielle Stellungnahmen zu den Gerüchten stehen weiter aus.

Quelle: Resetera

