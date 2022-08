Twisted Metal: Arbeiten an der ersten Staffel der TV-Serie abgeschlossen

Wie bereits vor einer ganzen Weile bestätigt wurde, möchte Sony Interactive Entertainment die hauseigenen Marken in den kommenden Jahren verstärkt auf andere Medien ausweiten.

Geplant sind unter anderem diverse Kinofilme und TV-Serien auf Basis erfolgreicher PlayStation-Marken. Zu den TV-Serien, an denen in der Vergangenheit gearbeitet wurde, gehörte unter anderem die Serienadaption von „Twisted Metal“, die exklusiv auf dem Streaming-Dienst Peacock zu sehen sein wird. Via Twitter wandte sich nun der für „Twisted Metal“ verantwortliche Showrunner Michael Jonathan Smith an die Community und wies darauf hin, dass die Arbeiten an der ersten Season erfolgreich abgeschlossen wurden.

Einen konkreten Starttermin bekam das Projekt aber weiterhin nicht spendiert.

Macher versprechen eine adrenalingeladene Comedy-Serie

Allzu viele Details zur TV-Serie von „Twisted Metal“ wurden bisher leider nicht genannt. Stattdessen ist von offizieller Seite lediglich die Rede von einer „adrenalingeladene Comedy-Serie“, die sich hinsichtlich des Settings und des derben Humors an der Videospielvorlage orientieren wird.

„Twisted Metal ist seit mehr als 25 Jahren ein weltweites Phänomen. Doch die kreative Vision für diese Live-Action-Adaption, die von Michael Jonathan Smith, Rhett Reese und Paul Wernick geleitet wird, hat uns umgehauen. Außerdem hat Anthony Mackie in der Hauptrolle die Sache unbestreitbar gemacht“, hieß es seinerzeit.

Bei der TV-Serie zu „Twisted Metal“ wird es nach dem aktuellen Stand der Dinge nicht bleiben. Stattdessen soll sich zudem ein Reboot des Videospiels in Arbeit befinden, das unbestätigten Berichten zufolge zunächst bei Lucid Games entstand und nach Entwicklungsproblemen mittlerweile bei den Firesprite Studios untergebracht wurde.

That’s a wrap on season one! pic.twitter.com/XpZLaXq7iK — Michael Jonathan (@beardymcwhisker) August 27, 2022

