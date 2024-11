Disney+: Alien, Andor, Marvel & mehr – Diese Serien erwarten euch 2025!

Serienjunkies dürfen sich 2025 auf allerlei Nachschlag freuen! Einen kleinen Ausblick auf einige kommende Highlights hat Disney+ nun in Form eines Trailers veröffentlicht, der euch auf das nächste Jahr einstimmt.

Mit „X-Men ’97“, „Tales of the Empire“, „Sand Land: The Series“ oder zuletzt „Agatha All Along“ hatte Disney+ dieses Jahr einige interessante Serien zu bieten. Doch auch 2025 dürfen sich Serien-Fans auf allerlei potentielle Highlights freuen. Nun hat der Streaming-Service einen frischen Trailer veröffentlicht, der euch auf einige der kommenden Shows einstimmt. Hierzu zählen unter anderem Auskopplungen einiger beliebter Franchises wie Marvel und Star Wars.

Das knapp zwei Minuten lange Video, das Ausschnitte aus diversen Shows zeigt, könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Gegen Aliens, für die Rebellion und Chaos in der Küche

Natürlich dürfen sich Serienjunkies auf diverse aufwändig produzierte Shows freuen. Hierzu zählt unter anderem die zweite und finale Staffel von „Andor: A Star Wars Story“, die im April beim VoD-Anbieter starten wird. In den kommenden Episoden schlagen die Verantwortlichen die Brücke zwischen Season 1 und dem Kinofilm „Rogue One: A Star Wars Story“, in dem der Rebellenkämpfer Cassian Andor seinen ersten Auftritt hatte.

Besonders auf ihre Kosten kommen 2025 Fans des Marvel Cinematic Universe, denn satte sechs Serien-Ableger (!) des Franchise starten in den kommenden Monaten. Große Erwartungen ruhen auf „Daredevil: Born Again“, das den beliebten Cast der Netflix-Show rund um Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil) und Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin) zurückbringt. Zudem sind im Trailer Szenen aus der „Iron Heart“-Serie zu sehen.

Zu den weiteren High-Budget-Projekten zählt auch die Serie „Alien: Earth“, in der die Xenomorphs nach dem Kinoerfolg von „Alien: Romulus“ den blauen Planeten erreichen. Coming-of-Age- und Fantasy-Fans dürften indes wohl schon die Tage zählen, bis Staffel 2 von „Percy Jackson: Die Serie“ bei Disney+ an den Start geht. Eine weitere heißerwartete Fortsetzung startet in Form von Season 4 von „The Bear“ irgendwann 2025 beim Streaming-Service.

Darüber hinaus gibt es kleine Einblicke in diverse Serienneustarts, die im kommenden Jahr bei Disney+ starten werden. „Paradise“ (ursprünglich als „Paradise City“ angekündigt) vereint Autor und Produzent Dan Fogelman („This is Us“) erneut mit Sterling K. Brown („Supernatural“) als Hauptdarsteller, der in die Rolle eines Sicherheitsmannes eines ehemaligen U.S-Präsidenten schlüpft. Glen Powell („Twisters“) ist indes der Star der neuen Comedy-Show „Chad Powers“.

Auf welche neue Serie, die 2025 bei Disney+ startet, freut ihr euch schon besonders?

Weitere Meldungen zu Disney Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren