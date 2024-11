Marvel: Diese 6 (!) MCU-Serien erwarten euch 2025

Nachdem es Marvel in diesem Jahr eher ruhig hat angehen lassen, folgt 2025 eine regelrechte Flut an neuen Filmen und Serien. Die Superhelden-Fans unter euch werden voll auf ihre Kosten kommen.

Aktuell läuft das große Finale der überraschend erfolgreichen Serie „Agatha All Along“ beim Streaming-Dienst Disney Plus. Im Sommer sorgte zudem der Blockbuster „Deadpool & Wolverine“ dafür, dass sich das leicht wankende Marvel Cinematic Universe wieder fangen konnte. Ansonsten war in diesem Jahr nicht allzu viel los in dem Superhelden-Universum. Das ändert sich schon sehr bald – vor allem an der Serienfront.

Ein halbes Dutzend Marvel-Serien steht auf dem Programm

Einige der neuen Serien sind bereits seit einiger Zeit bekannt. So feiert das von vielen Fans sehnlichst erwartete „Daredevil: Born Again“ am 4. März 2025 sein Debüt bei Disney Plus und wird neben dem titelgebenden Helden auch mit dem Comeback des „Punisher“ auftrumpfen. Kurz vor dem Sommer darf mit „Ironheart“ quasi die weibliche Version von „Iron Man“ endlich beim Marvel Cinematic Universe in Aktion treten.

Aber auch die Animations-Fans unter euch werden auf ihre Kosten kommen. Dafür sorgt sowohl die Staffel 3 von „Marvel’s What if…?“ sowie die komplett neue Serie „Eyes of Wakanda“, die auf den bereits bekannten Filmen von „Black Panther“ aufbaut.

Bis zum Ende des nächsten Jahres ist jedenfalls für ausreichend Nachschub an Superheldenabenteuern gesorgt. Wir haben alle neue Serien samt ihrer Starttermine in einer Übersicht zusammengefasst. Passend dazu hat Marvel Studios einen sehenswerten Trailer veröffentlicht, der definitiv einen näheren Blick wert ist.

Marvel’s What if…? Staffel 3 – 22. Dezember 2024

Your Friendly Neighborhood Spider-Man – 29. Januar 2025

Daredevil: Born Again – 4. März 2025

Ironheart – 24. Juni 2025

Eyes of Wakanda – 6. August 2025

Marvel Zombies – Oktober 2025

Wonder Man – Dezember 2025

Welche Marvel-Filme erscheinen 2025 im Kino?

Doch nicht nur im Serienformat hat Marvel einiges in der Hinterhand, es stehen für 2025 auch interessante Kinopremieren auf dem Programm. Es beginnt am 12. Februar mit dem von vielen Fans sehnlichst erwarteten „Captain America: Brave New World“.

Danach folgen „Thunderbolts*“ (5. Mai 2025) sowie „The Fantastic Four: First Steps“ (24. Juli 2025). Angesichts einer solchen Flut an neuen Marvel-Abenteuern stellt sich unweigerlich die Frage, ob es nicht vielleicht sogar zu viel des Guten sein könnte. Spätestens im nächsten Jahr werden wir es wissen.

Weitere Meldungen zu Marvel.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren