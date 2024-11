Concord: Amazon-Animationsserie soll „das Potential dieser Welt“ zeigen

In der kommenden Amazon-Animationsserie "Secret Level" können wir bald noch einmal in die Welt des kurzlebigen Multiplayer-Shooters "Concord" eintauchen. Über die Episode zum Shooter-Flop sprach nun der Schöpfer der Show.

Inzwischen ist nicht nur der Ego-Shooter „Concord“ Geschichte, sondern auch das für den Titel verantwortliche Entwicklerteam Firewalk Studios. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Marke an sich bereits komplett zu Grabe getragen wurde. In der kommenden Anthology-Animationsserie „Secret Level“ entführt uns eine Episode in das Universum des Shooter-Flops. Diese soll uns „das Potential dieser Welt“ aufzeigen, wie der Schöpfer der Show nun verraten hat.

Bei diesem handelt es sich um Tim Miller („Love, Death & Robots“), der kürzlich dem Rolling Stone-Magazin ein Interview gegeben hat. Auf die „Concord“-Folge seiner neuen Amazon Prime Video-Serie angesprochen, hatte er folgendes zu sagen: „Ich fühle mich nicht schlecht, dass es ein Teil der Serie ist, denn ich denke, es ist eine Episode, die wirklich gut geworden ist, und man kann das Potenzial dieser Welt und der Charaktere sehen.“

Tim Miller versteht nicht, warum Concord gefloppt ist

Tatsächlich könnte die im „Concord“-Universum angesiedelte „Secret Level“-Folge die letzte Auskopplung dieser Marke sein. Sollte sich dies bewahrheiten, könnten die Macher laut Miller zufrieden mit dem Ergebnis sein: „Wenn es das letzte Überbleibsel dieses Produkts ist, hoffe ich, dass die Entwickler das Gefühl haben, dass es in gewisser Weise das Blut, den Schweiß und die Tränen, die sie hineingesteckt haben, wert ist, nur ein kleines bisschen.“

Für das inzwischen von Sony geschlossene Entwicklerstudio des Shooter-Games hatte Tim Miller im Interview derweil nur positive Worte übrig. Seiner Ansicht nach habe es „keine nettere und engagiertere Gruppe von Entwicklern als das Team von Concord“ gegeben.

Deshalb sei der Schöpfer der Prime Video-Animationsserie auch vom geringen Erfolg des Spiels überrascht gewesen: „Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum es nicht funktioniert hat. Ich weiß, dass sie versucht haben, ihr Bestes zu geben, und sie waren eine talentierte Gruppe von Künstlern, also fühle ich mich schrecklich deswegen.“

Der Multiplayer-Shooter „Concord“ befand sich über mehrere Jahre hinweg bei Firewalk Studios in Entwicklung. 2023, nur ein Jahr, nachdem das Projekt in die Vollproduktion gestartet war, hat Sony das Entwicklerteam übernommen. Angeblich soll die Produktion zwischen 200 und 400 Millionen US-Dollar verschlungen haben. PlayStation habe Berichten zufolge große Hoffnungen in die Marke gesetzt, doch diesen Erwartungen konnte das Spiel nicht gerecht werden.

„Secret Level“ startet am 10. Dezember 2024 exklusiv bei Amazon Prime Video.

Freut ihr euch schon auf die „Concord“-Episode von „Secret Level“?

Weitere Meldungen zu Concord.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren