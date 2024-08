Secret Level: Concord und mehr – Amazons Anthologie-Serie mit ersten Spielen angekündigt

Mit "Secret Level" startet Amazon Prime eine Anthologie-Serie, die bekannte Videospiele in animierter Form zum Leben erweckt. Die Kurzgeschichten basieren unter anderem auf Marken wie "Armored Core" und "Pac-Man". Auch ein neuer Sony-Shooter ist dabei.

Amazon Prime Video präsentiert mit “Secret Level” eine neue Anthologie-Serie – produziert von den Köpfen hinter dem Netflix-Hit “Love, Death + Robots”. Die Produktion vereint bekannte Videospiel-Universen.

Jede der 15 Episoden basiert auf einem anderen Spiel und verspricht, die Zuschauer in eine Welt mit ergänzenden Geschichten zu entführen. Aufgegriffen werden in “Secret Level” sowohl Klassiker als auch neuere Spiele. Zu den vertretenen Marken gehören unter anderem “Pac-Man”, “Mega Man” und “Dungeons & Dragons”.

Bemerkenswert ist die Bandbreite der Games, die von weniger erwarteten Titeln wie “Unreal Tournament” und “Spelunky” bis hin zu Neuerscheinungen wie “Concord” reicht. Auch Amazons eigenes “New World: Aeternum” findet einen Platz in der Serie.

Diese Themen sind in der ersten Staffel dabei:

● Armored Core

● Concord

● Crossfire

● Dungeons & Dragons

● Exodus

● Honor of Kings

● Mega Man

● New World: Aeternum

● PAC-MAN

● PlayStation (mehrere Themen)

● Sifu

● Spelunky

● The Outer Worlds

● Unreal Tournament

● Warhammer 40,000

Wer steckt hinter der Produktion?

“Secret Level” wird von Amazon MGM Studios in Zusammenarbeit mit Blur Studio produziert, einem Unternehmen, das sich durch die Arbeit an Videospiel-Trailern einen Namen gemacht hat. Tim Miller, der Regisseur hinter “Deadpool”, und “Dave Wilson”, der als Supervising Director fungiert, führen das Team an.

Mit der Veröffentlichung von “Secret Level” am 10. Dezember 2024 betritt Amazon Prime Video Neuland, indem man eine Vielzahl von Spiele-IPs in einem einzigen Serienformat vereint. Das könnte nicht nur die Art und Weise verändern, wie Videospiele in anderen Medien adaptiert werden, sondern auch die Beziehungen zwischen Spielern und ihren Games vertiefen.

Fans dürfen entsprechend gespannt sein, welche weiteren Überraschungen die Serie bereithält und wie sie die Geschichten und Welten der zugrundeliegenden Videospiele neu interpretiert.

Nachfolgend ein Trailer:

Keanu Reeves in einer neuen Rolle?

Ein Highlight der Serie könnte die mögliche Beteiligung von Keanu Reeves sein. In einem kurzen Trailer-Ausschnitt, der während der Gamescom 2024 präsentiert wurde, scheint der bekannte Schauspieler in einer Episode basierend auf “Armored Core” mitzuwirken, wie IGN berichtet.

Reeves, der bereits durch seine Rolle in “Cyberpunk 2077” einen großen Fuß in die Welt der Videospiele gesetzt hat, könnte der Produktion zusätzlichen Star-Appeal verleihen. Ob es sich tatsächlich um Reeves handelt, bleibt abzuwarten.

Weitere Meldungen zu Secret Level.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren