PS Plus Extra/Premium: Januar-2025-Spiele vor Ankündigung – Termin und Uhrzeit

Wie jeden Monat dürfen sich Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium auch im Januar 2025 auf neue Spiele einstellen. Sony setzt dabei auf den etablierten Zeitplan, der Ankündigung und Freischaltung der Spiele vorhersehbar macht.

Die monatliche Ankündigung der PS-Plus-Spiele folgt einem festen Rhythmus. In der Regel informiert Sony eine Woche vor der Freischaltung über die neuen Titel, die die Spiele-Bibliothek bereichern.

Termine für PS Plus Extra und Premium im Januar 2025

Die neuen Titel für PlayStation Plus Extra und Premium werden voraussichtlich am 15. Januar 2025 um 17:30 Uhr deutscher Zeit enthüllt. Die Freischaltung der Spiele erfolgt wenige Tage später, am 21. Januar 2025, in der Regel vor 11:00 Uhr.

Wie kommen wir auf diese Termine? Neuzugänge der Essential-Stufe werden meist am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Dabei handelt es sich entgegen der Vermutung vieler Spieler nicht immer um den letzten Mittwoch eines Monats.

Eine Woche nach der Freischaltung der Neuzugänge von PS Plus Essential werden die Spiele für PS Plus Extra und Premium angekündigt – und zwar ebenfalls am Mittwoch. Der darauffolgende Dienstag ist für die Freischaltung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium reserviert. Nur selten weicht Sony von diesem Muster ab.

Zu beachten ist, dass im Januar ebenfalls einige Spiele aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium fliegen:

Bereits verfügbare PS-Plus-Essential-Spiele

Die PS-Plus-Essential-Titel für Januar 2025 wurden bereits veröffentlicht und stehen Abonnenten zur Verfügung. Dazu gehören:

Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5)

(PS5) Need for Speed Hot Pursuit Remastered (PS4)

(PS4) The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS4, PS5)

Diese Spiele können im Rahmen der Essential-Mitgliedschaft heruntergeladen und langfristig gespielt werden, sobald sie in der persönlichen Bibliothek verweilen.

Weitere Informationen zu den neuen Essential-Games:

PlayStation Plus in der Übersicht

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst von Sony, der PlayStation-Spielern eine Reihe von Vorteilen bietet. Dazu gehören der Zugang zu monatlich wechselnden Spielen sowie exklusive Rabatte im PlayStation Store.

Der Dienst umfasst zudem Cloud-Speicher für Spielstände, wodurch Spieler ihre Daten sicher speichern und zwischen verschiedenen Konsolen synchronisieren können. PS Plus ist für die Nutzung des Online-Multiplayer-Modus auf PlayStation-Konsolen erforderlich (mit Ausnahme bestimmter Free-to-Play-Spiele).

Seit 2022 bietet Sony drei verschiedene Abonnementstufen:

PS Plus Essential , das die Grundfunktionen wie kostenlose Spiele und Online-Multiplayer umfasst.

, das die Grundfunktionen wie kostenlose Spiele und Online-Multiplayer umfasst. PS Plus Extra , das zusätzlich Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit Hunderten von Spielen bietet.

, das zusätzlich Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit Hunderten von Spielen bietet. PS Plus Premium, das Retro-Titel, Spiele-Streaming, Filme und zeitlich begrenzte Testversionen umfasst.

Diese gestaffelten Optionen ermöglichen es Spielern, das Abo nach ihren Bedürfnissen anzupassen. Die Preise reichen von 71,99 Euro (Essential) bis hin zu 151,99 Euro (Premium) pro Jahr. Weitere Details zum Abo listet unser Special zu PS Plus auf.

