PS Plus Essential: Neuzugänge für den Januar 2025 freigeschaltet – Diese Spiele warten auf euch

PS Plus Essential:

Auch 2025 kommen Abonnenten von PlayStation Plus natürlich in den Genuss von Titeln, die ohne weitere Kosten bezogen werden können. Den Anfang macht die heutige Freischaltung der Essential-Titel für den Januar 2025.

Pünktlich zum Start in das neue Jahr stellte Sony Interactive Entertainment in der letzten Woche die Neuzugänge der Essential-Stufe von PlayStation Plus für den laufenden Monat vor.

Im Januar 2025 dürfen sich Abonnenten des Online-Dienstes ein weiteres Mal auf insgesamt drei Neuzugänge einstellen. Diese könnt ihr wie gehabt ohne zusätzliche Kosten herunterladen und so lange spielen, wie euer PS Plus-Abo aktiv ist. Unter den neuen Titeln im Januar 2025 befindet sich unter anderem „Suicide Squad: Kill the Justice League“.

Der kooperative Action-Titel aus dem Hause Rocksteady erschien Anfang 2024 und entwickelte sich für Warner zu einem kommerziellen Misserfolg. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Live-Unterstützung nach der vierten Staffel endet. Wie es anschließend weiter geht, erfahrt ihr hier.

Die folgende Übersicht wiederum verrät euch, welche Titel in diesem Monat den Weg in PS Plus Essential finden.

PS Plus Essential: Die Neuzugänge im Januar 2025

Suicide Squad: Kill the Justice League | PS5

Veröffentlicht im Februar 2024

Metascore: 60

User-Score: 3.4

Score im PS Store: 3.81

Preis im PlayStation Store: 79,99

Produkteintrag im PS Store

Need for Speed Hot Pursuit Remastered | PS4

Veröffentlicht im November 2020

Metascore: 75

User-Score: 5.9

Score im PS Store: 4.21

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

The Stanley Parable: Ultra Deluxe | PS4, PS5

Veröffentlicht im April 2022

Metascore: 90

User-Score: 8.3

Score im PS Store: 4.56

Preis im PlayStation Store: 21,99 Euro

Produkteintrag im PS Store



Nach der Freischaltung der Essential-Titel steht uns als nächstes die Enthüllung der Neuzugänge für PS Plus Extra und PS Plus Premium ins Haus. Hier erfolgt die offizielle Ankündigung für gewöhnlich am zweiten Mittwoch eines Monats gegen 17:30 Uhr unserer Zeit. Im aktuellen Fall wäre dies der 15. Januar 2025.

Direkt spielen könnt ihr die angekündigten Titel natürlich nicht. Stattdessen schaltet Sony Interactive Entertainment die neuen Extra- und Premium-Titel erst am Dienstag nach der Ankündigung frei. Also voraussichtlich am 21. Januar 2025 vor 11 Uhr.

Solltet ihr in der Welt von PlayStation Plus neu sein, legen wir euch unsere ausführliche Übersicht ans Herz. Diese liefert euch alle wichtigen Infos zu den Inhalten, Preisen und Features der drei unterschiedlichen Stufen des Abo-Dienstes.

