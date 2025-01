PS Plus Essential: Januar 2025 – Neuzugänge für PS5 und PS4 angekündigt

Nach der Veröffentlichung der Dezember-Games startet Sony mit frischen Neuzugängen in das Jahr 2025. PS-Plus-Essential-Abonnenten erhalten Zugriff auf drei Spiele, die auf der PS5 als auch zum Teil auf der PS4 spielbar sind.

Die neuen Titel können, wie gewohnt, während des gesamten Monats in die persönliche Bibliothek aufgenommen werden. Mit dabei ist unter anderem „The Stanley Parable: Ultra Deluxe“ als Wertungs-Highlight des Januars.

PS Plus Essential: Neuzugänge im Januar 2025

Im Januar erweitert Sony das Angebot von PS Plus Essential mit folgenden Spielen:

Suicide Squad: Kill the Justice League | PS5

Veröffentlicht im Februar 2024

Metascore: 60

User-Score: 3.4

Score im PS Store: 3.81

Preis im PlayStation Store: 79,99

Produkteintrag im PS Store

Need for Speed Hot Pursuit Remastered | PS4

Veröffentlicht im November 2020

Metascore: 75

User-Score: 5.9

Score im PS Store: 4.21

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

The Stanley Parable: Ultra Deluxe | PS4, PS5

Veröffentlicht im April 2022

Metascore: 90

User-Score: 8.3

Score im PS Store: 4.56

Preis im PlayStation Store: 21,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Die Neuzugänge werden ab Dienstag, den 7. Januar 2025, um 11:00 Uhr verfügbar sein. Ab diesem Zeitpunkt können die Titel ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden, solange das Abonnement aktiv bleibt.

Die neuen PS Plus Essential-Spiele sind voraussichtlich bis zum 4. Februar 2025 verfügbar. Es ist der erste Dienstag des neuen Monats, was bedeutet, dass an diesem Tag die Essential-Neuzugänge für PS Plus im Februar 2024 freigeschaltet werden.

Zunächst geht es allerdings mit den Januar-Neuzugängen für PS Plus Extra und Premium weiter. Die mutmaßlichen Termine in der Übersicht:

Ankündigung der Neuzugänge von PS Plus Extra/Premium:

voraussichtlich am 15. Januar 2025 um 17:30 Uhr

Freischaltung der Neuzugänge von PS Plus Extra/Premium:

voraussichtlich am 21. Januar 2025 vor 11 Uhr

PLAY3.DE wird wie gewohnt über die Neuzugänge berichten. Zu beachten ist zuvor: Aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium fallen im Januar einige Games heraus. Sie sind in der nachfolgenden Meldung aufgelistet:

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst von Sony, der PlayStation-Spielern zusätzliche Vorteile bietet. Das Angebot ist in drei Stufen verfügbar: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe umfasst unter anderem monatlich wechselnde Spiele, Zugang zum Online-Multiplayer, exklusive Rabatte und Cloud-Speicher für Spielstände.

Extra erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog von PS4- und PS5-Spielen, während Premium zusätzlich Cloud-Streaming, zeitlich begrenzte Spieletests und klassische Spiele aus älteren PlayStation-Generationen beinhaltet. Auch eine Auswahl an Inhalten von Sony Pictures Core ist dabei. Unser Special liefert eine Übersicht über die Features aller drei PS-Plus-Stufen.

