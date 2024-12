Suicide Squad Kill the Justice League: Live-Service-Support wird gestoppt, neues Feature kommt

Suicide Squad Kill the Justice League:

“Suicide Squad: Kill the Justice League" wird nach der vierten Staffel keinen weiteren Live-Support erhalten. Doch was passiert mit dem Spiel?

Nach Monaten voller Spekulationen hat Rocksteady offiziell bestätigt, dass “Suicide Squad: Kill the Justice League” nach Staffel 4 keine neuen Inhalte mehr erhalten wird. Diese Entscheidung markiert das Ende des Live-Service-Supports.

Zunächst können sich Spieler allerdings in die neuen Inhalte stürzen: Die vierte Staffel startet am 10. Dezember 2024 mit Episode 7 und endet mit Episode 8, die am 14. Januar 2025 veröffentlicht wird.

Suicide Squad erhält Offline-Funktionen

Laut der offiziellen FAQ-Übersicht von Rocksteady werden die Online-Funktionen von “Suicide Squad: Kill the Justice League” auch nach Staffel 4 unterstützt. Spieler können also weiterhin kooperativ mit Freunden spielen und auf alle zuvor veröffentlichten saisonalen Inhalte zugreifen.

Zusätzlich wird als Teil des Updates zur vierten Staffel ein Offline-Modus eingeführt. Dieser erlaubt es den Spielern, die Hauptkampagne sowie die saisonalen Story-Missionen ohne Internetverbindung zu erleben. Um das Spiel im Online-Koop-Modus nutzen zu können, ist natürlich weiterhin eine Internetverbindung erforderlich.

Wie wird ein Offline-Profil eingerichtet?

Über das Hauptmenü kann mit der Option „Profil wechseln“ ein Offline-Profil erstellt werden.

Offline-Profile können als Kopie eines Online-Profils oder als neues Profil erstellt werden.

Wird das Spiel ohne Internet gestartet, startet es automatisch im Offline-Modus.

Fortschritt zwischen Offline- und Online-Profilen ist getrennt.

Welche Inhalte sind im Offline-Modus enthalten und welche Einschränkungen gibt es?

Enthalten sind Hauptstory und saisonale Inhalte.

Kein Zugriff auf den In-Game-Shop, Battle Pass oder LuthorCoin.

Errungenschaften/Trophäen sind offline auf Konsolen verfügbar, nicht jedoch auf PC (Steam/Epic).

Bereits erworbene kosmetische Gegenstände stehen zur Verfügung.

Neue Offline-Profile starten ohne zuvor freigeschaltete Inhalte.

Rocksteady weist darauf hin: Der Offline-Modus bleibt auch bei Einstellung der Serverunterstützung spielbar, sofern ein Update mit Offline-Modus installiert wurde. Deluxe-Edition-Inhalte können nur online freigeschaltet, danach aber offline genutzt werden. Weitere Informationen sind hier zusammengefasst.

“Suicide Squad: Kill the Justice League” bleibt nach dem Ende der vierten Staffel zum Kauf erhältlich. Entsprechend können auch gelöschte Versionen des Titels problemlos neu heruntergeladen werden. Der In-Game-Store sowie die virtuelle Währung LutherCoin werden ebenfalls wie gewohnt funktionieren.

Während die bestehenden Funktionen erhalten bleiben, wird Episode 8 der abschließende saisonale Inhalt für das Spiel sein. In der FAQ-Übersicht deuten die Macher ebenfalls an, dass es nach Staffel 4 keine neuen Balance-Updates, Fehlerbehebungen oder sonstige Änderungen mehr geben wird. Aussagen zur langfristigen Serververfügbarkeit wurden von Rocksteady nicht gemacht.

Weitere Meldungen rund um Suicide Squad: Kill the Justice League:

“Suicide Squad: Kill the Justice League” ist für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Im PlayStation-Store werden weiterhin stolze 80 Euro verlangt. Auf Amazon kommen Spieler mit einem Bruchteil davon – beispielsweise als Deluxe Edition.

“Suicide Squad: Kill the Justice League” ist nicht der einzige Live-Service-Titel, der zuletzt unter den Erwartungen blieb. “Concord” etwa legte eine kolossale Buchlandung hin und wurde gänzlich vom Markt genommen. Bei “Foamstars” wiederum endet der Live-Service-Support.

Weitere Meldungen zu Suicide Squad: Kill the Justice League.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren