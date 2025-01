PS5 & PS4: Dynasty Warriors, Tales of Graces und mehr – Neuerscheinungen der Woche

Wer eine PlayStation 5 und/oder PlayStation 4 sein Eigen nennt, dem stehen in der Woche vom 13. bis zum 19. Januar mehrere Spiele-Highlights bevor. Unter einer Bedingung: Ihr dürft strategischen Massenschlachten, JRPG-Kämpfen und düsteren Horrortrips nicht abgeneigt gegenüberstehen.

Die „strategischen Massenschlachten“ beziehen sich natürlich auf „Dynasty Warriors: Origins“, das am 17. Januar auf der PS5 landen soll. Das zweite Highlight, eine neu überarbeitete Fassung von „Tales of Graces f“, erscheint am gleichen Tag.

Horrorfans wird wie gesagt auch etwas geboten, besonders den Anhängern der „Project Zero“-Serie. Nein, es liegt kein neues Remaster aus der Reihe an, aber mit „DreadOut: Remastered Collection“ werden am 16. Januar generalüberholte Versionen der „DreadOut“-Spiele veröffentlicht, die das Camera-Obscura-Konzept aufgreifen. Was euch sonst noch in der kommenden Woche erwartet, erfahrt ihr im Folgenden.

Neuerscheinungen der Woche vom 13. bis 19. Januar 2025

Dienstag, 14. Januar 2025

Clothing Supermarket Store Simulator (PS4)

Mittwoch, 15. Januar 2025

Sanguis Luna (PS5)

Donnerstag, 16. Januar 2025

Arken Age (PS5)

(PS5) Being Stronger While Playing! SilverStar Go DX (PS5)

(PS5) DreadOut: Remastered Collection (PS5)

(PS5) Things Too Ugly (PS5)

Freitag, 17. Januar 2025

Dynasty Warriors: Origins (PS5)

(PS5) Tales of Graces f Remastered (PS5, PS4)

Dynasty Warriors: Origins

Hierbei handelt es sich um den neuesten Teil „Dynasty Warriors“-Serie, dessen Geschichte ein altbekanntes Element enthält. So übernehmen Spieler die Rolle eines namenlosen Helden mit Amnesie, der sich in den turbulenten Zeiten der Drei Königreiche Chinas behaupten muss. Das Spiel bietet wie immer eine Mischung aus actiongeladenen Kämpfen und taktischen Schlachten.

Koei Tecmo hebt hervor, dass dank der Leistung der aktuellen Konsolengeneration realistischere Schlachtfelder und flüssigere Kampfmechaniken geboten werden als in den Vorläufern. Davon kann man sich bereits selbst ein Bild machen: Im PlayStation Store ist eine Demo verfügbar, die die „Schlacht am Sishui-Tor“ umfasst.

„Dynasty Warriors“ und „Star Wars“ oder „Herr der Ringe“?

Tales of Graces f Remastered

Was im ersten Moment nach einem Tippfehler aussieht, ist der korrekte Titel der überarbeiteten Fassung von „Tales of Graces f“. Dieser Ableger der bekannten „Tales of“-Reihe erschien ursprünglich im Jahr 2009 für Nintendos Wii; später kam eine erweiterte Fassung für die PlayStation 3 auf den Markt.

Neben aktualisierten visuellen Effekte enthält das Remaster auch verbesserte Spielmechaniken und bietet eine höhere Benutzerfreundlichkeit. Zusätzlich ist das „Lineage and Legacies“-Kapitel inbegriffen, eine erweiterte Geschichte. Diese setzt nach den Ereignissen des Hauptspiels an und gewährt zusätzliche Einblicke in die Charaktere und deren Entwicklungen.

